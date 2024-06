15 секретов, которые помогут избавиться от жира на животе: советы от диетолога

Лишний вес повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, гипертонии, а также может негативно повлиять на психическое здоровье и общий уровень энергии. Если вы чувствуете дискомфорт в том весе, в котором сейчас находитесь и нуждаетесь в изменениях на физическом уровне, вам коррективы в рационе и образе жизни.

В Eat This, Not That! поделились 15 принципами диетологов, которые помогут убрать объем в районе живота. Если вы чувствуете, что именно сейчас пришло время задуматься о своем здоровье и избавиться от всего лишнего - эта информация может быть вам полезной.

Пейте воду после пробуждения

Пить воду сразу после пробуждения - этот ритуал может стать вашей полезной привычкой. Вода помогает утолять чувство голода, способствует снижению веса и борется с жировыми отложениями. Кроме того, перед каждым приемом пищи следует выпивать около 500 мл воды, чтобы подавить свой аппетит.

Ешьте, как едят пищевые критики

Для кулинарных критиков пробовать блюда является работой, однако это вовсе не значит, что таким образом они набирают лишний вес. Они не едят всю порцию, а лишь определяют ее вкус. Кроме того, критики не пробуют то, что им не нравится. Вы можете взять на вооружение эти рекомендации, чтобы не набрать лишние калории.

Думайте позитивно

Старайтесь формировать позитивные мысли, чтобы помочь себе похудеть. В частности, замените слово "должен" на "могу" для стимулирования здорового оптимизма и восторга. Таким образом вы сможете поощрить себя на позитивные изменения.

Ешьте больше овощей

Овощи могут насытить вас и избавить от голода. Кроме того, они являются ключом на пути к достижению желаемой формы тела и улучшению общего самочувствия. Диетолог Илана Мюльштейн рекомендует заполнять свою тарелку преимущественно овощами, поскольку они богаты клетчаткой, что способствует чувству сытости и удовлетворения.

Отслеживайте количество потребляемого белка

Белок является важным для похудения, поскольку он быстро утоляет голод. Рекомендуется отслеживать потребление белка, чтобы понять, насколько вы сыты и довольны тем, что съели. Диетолог рекомендует отслеживать количество потребленных яиц или куриных бедер, чтобы лучше понимать, сколько белка вы получили и как вы чувствуете себя после этого.

Растительная клетчатка

Исследование, которое было опубликовано в Obesity свидетельствует, что растворимая клетчатка является ключом к уменьшению абдоминального жира, как свидетельствуют. Таким образом, если увеличить потребление растворимой клетчатки на 10 граммов, можно уменьшить накопление жира на животе на 3,7%. Брюссельская капуста спаржа, абрикосы, семена льна и апельсины являются лучшим источником растворимой клетчатки.

Будьте честными с собой

Чтобы достигать результатов на пути к похудению, необходимо трезво оценивать и принимать себя такими, какие вы есть. Начать этот процесс изменений и совершенствования себя может каждый, однако вы не сможете это сделать, если будете относиться к себе слишком категорично.

Сократите употребление алкоголя

Диетолог Илана Мюльштейн замечает, что выпивать вино каждый вечер эквивалентно добавлению пары кусков хлеба к ужину, что может усложнить процесс похудения. Она подчеркивает, что не встречала успешных клиентов, которые смогли бы сбросить вес и при этом пить коктейли каждый вечер без изменения пищевых привычек.

Ешьте приятные закуски

Сливочный сыр, копченый лосось, хумус, фета, дижонская горчица, а также чили и лайм являются отличными компонентами для полезных закусок. Кроме того, чтобы улучшить вкус и пользу таких блюд, к ним следует добавлять свежий и хрустящий огурец.

Добавьте блюда из моркови в рацион

Хотя в составе сладкой моркови есть сахар, она является очень питательным овощем, который содержит всего около 50 калорий на чашку. Кроме того, она не откладывается в виде лишнего веса и наоборот, избегание потребления этого овоща может вызвать набор лишних килограммов.

Позволяйте себе спонтанные желания

Всего один квадратик качественного шоколада может принести больше удовольствия, чем целая плитка вредного и дешевого продукта. Кроме того, вы можете потреблять ограниченное количество шоколада с травяным чаем без добавления в него сахара.

Отвлекайте внимание от еды

Если вы находитесь в месте или в компании, где есть неограниченное количество нездоровой пищи, которую вам нельзя есть - игнорируйте ее. Возьмите тарелку с овощами, чтобы наесться ими, а также старайтесь избегать мест, где есть соблазн съесть вредную пищу.

Крахмал ускоряет метаболизм

Потребление бобовых, которые содержат "устойчивый крахмал", можно уменьшить накопление жира в организме и улучшить метаболическую систему. Этот тип крахмала помогает оставаться сытым на долгое время, снижает уровень сахара в крови и способствует сжиганию калорий для его расщепления.

Знайте меру

Необходимо слушать свое тело и позволить ему то, от чего вы сможете получить удовольствие. Поэтому, даже если вы захотите съесть рожок мороженого - сделайте это! Однако, это должно быть в меру и до тех пор, пока организм чувствует комфорт.

Гуляйте

Если у вас был тревожный день и вас тянет съесть, что-то вредное - выйдите на прогулку. Также, вы можете принять горячий душ, чтобы изменить настроение и отвлечься от соблазнов. Эти простые действия могут помочь сохранить контроль над питанием в стрессовых ситуациях.

