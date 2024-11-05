15 сигналов, что ваш метаболизм работает медленнее, чем нужно

Если вы уже пытались контролировать калории, регулярно занимаетесь спортом, достаточно спите, но весы не показывают желаемый результат, проблема может быть не у вас. Медленный метаболизм часто является виновником невозможности избавиться от лишнего веса, даже если вы пытаетесь вести активный образ жизни.

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Метаболизм – это процесс, превращающий пищу в энергию, необходимую для жизненно важных функций организма, таких как сердечный ритм, функционирование мозга и дыхание. Люди с быстрым метаболизмом могут есть больше без риска прибавить в весе, тогда как при медленном метаболизме поддержание или потеря веса требует значительных усилий. Издание eatthis.com опубликовало основные признаки медленного метаболизма.

Если они вам знакомы, следует проконсультироваться с врачом, чтобы проверить щитовидную железу на предмет возможного гипотиреоза, поскольку именно этот орган играет ключевую роль в регуляции метаболизма.

Набор веса без видимых причин

Одним из наиболее показательных симптомов медленного метаболизма есть неожиданное увеличение веса. Если вы тщательно питаетесь и тренируетесь, но килограммы все равно прилагаются, причиной может быть метаболизм. Как отмечает доктор Машфика Н. Алам, "набор веса часто воспринимается как следствие повышенного аппетита, особенно среди женщин". Это может быть связано с гипотиреозом – снижением активности щитовидной железы, что замедляет обмен веществ из-за дефицита соответствующих гормонов.

Сложность похудения

Медленный обмен веществ не только приводит к набору веса, но и затрудняет его снижение даже при ограниченной диете и регулярных тренировках. По словам доктора Алама, вы можете не видеть результатов, "даже если питаетесь сбалансированно и строго соблюдаете диету".

Постоянная усталость

Когда обмен веществ работает медленнее, организм тратит меньше энергии, поэтому вы часто чувствуете себя уставшими. Доктор Хезер Л. Хоффлих, эндокринолог, отмечает, что усталость является одним из главных признаков замедленного метаболизма, особенно наряду с проблемами потери веса.

Сухая кожа

Из-за низкого обмена веществ клетки организма могут не получать достаточно кровоснабжения. По словам доктора Алама, "без необходимых питательных веществ кожа теряет свой блеск". Также уменьшается потоотделение, поскольку организм стремится сохранить тепло, что приводит к сухости кожи.

Ломкие ногти

Подобно коже, ногти также претерпевают изменения из-за недостатка питательных веществ. Это проявляется ломкостью или рельефностью ногтевой пластины, что, по словам доктора Сьюзан Бессера, является еще одним признаком медленного обмена веществ.

Выпадение волос

Недостаточное количество питательных веществ из-за замедленного метаболизма может влиять на рост и здоровье волос, что приводит к его выпадению.

Частые головные боли

Гормональный дисбаланс из-за низкой активности щитовидной железы часто становится причиной головной боли или мигрени.

Ухудшение памяти

Недостаточность гормонов щитовидной железы может повлиять на память, делая вас забывчивыми.

Ощущение холода

Если вы всегда чувствуете холод, это может быть связано с гипотиреозом, также снижающим обмен веществ. "Тепло образуется в процессе метаболизма, поэтому замедленный обмен веществ приводит к понижению температуры тела", - объясняет доктор Алам.

Снижение полового влечения

Низкий уровень гормонов щитовидной железы может повлиять на половые гормоны, такие как тестостерон, что приводит к снижению полового влечения.

Депрессия

Медленный метаболизм и гипотиреоз могут отразиться на настроении, вызывая депрессивные состояния.

Сниженный пульс

Если у вас замедленное сердцебиение, это также может являться признаком пониженного обмена веществ, поскольку пульс напрямую зависит от метаболической активности.

Желание сахара и углеводов

Медленный метаболизм может сопровождаться инсулинорезистентностью, что приводит к постоянной тяге к сладкому и углеводам. Доктор Кэролайн Седерквист объясняет, что при инсулинорезистентности организм становится менее эффективным в переработке инсулина, что способствует медленному обмену веществ и частым приступам голода.

Нарушение менструального цикла

Заболевание щитовидной железы, в частности гипотиреоз, оказывает влияние на другие гормональные функции. По словам доктора Бессера, сбои в работе щитовидной железы могут влиять на регулярность менструального цикла и вызвать сильные судороги.

Запоры

Медленный обмен веществ также оказывает влияние на пищеварение, замедляя процесс прохождения пищи через пищеварительный тракт. "Из-за сниженного метаболизма пища дольше задерживается в желудочно-кишечном тракте, что приводит к запорам", – отмечает доктор Бессер.

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