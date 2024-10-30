Как ваша диета может помешать здоровому сну: 6 важных сигналов

Ваша диета может оказать большее влияние на качество сна, чем кажется на первый взгляд. Некоторые продукты и напитки способны нарушить ночной отдых, вызывая усталость, вялость и беспокойные пробуждения.

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Важно не только то, что мы едим, но когда это делаем. Издание eatthis.com опубликовало основные признаки, которые подскажут, стоит ли вам скорректировать свое питание для лучшего сна.

1. Постоянная усталость

Если вы просыпаетесь с чувством истощения, это может свидетельствовать о том, что ваше тело было занято перевариванием пищи ночью, особенно если вы употребили пищу, способствующую изжоге или кислотному рефлюксу. Например, пицца из пеперони часто становится виновником рефлюкса из-за кислого томатного соуса и жирного пеперона. Изжога может частично будить вас ночью, прерывая глубокий сон и оставляя вас уставшими к утру.

2. Пробуждение среди ночи

По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма, через четыре-пять часов после употребления алкоголя организм начинает привыкать к его отсутствию. Если это происходит во время сна, цикл быстрого сна нарушается, что может заставить вас проснуться ночью. 3. Мышечные судороги

Недостаточное количество воды может привести к обезвоживанию, которое является одной из причин ночных мышечных судорог. Употребление алкоголя также способствует обезвоживанию, поэтому важно обеспечивать достаточное потребление воды в течение дня. Если вы решили выпить алкоголь, постарайтесь не забыть выпить воды во избежание ночного пробуждения из-за жажды.

4. Трудности с засыпанием

Причина может быть в кофеине. Кофеин содержится не только в кофе и чае, но и в некоторых продуктах, таких как шоколад и яблоки. Кофеин стимулирует нервную систему, что может сделать процесс засыпания более сложным, поскольку ваше тело "готово" бороться с усталостью, а не отдыхать.

5. Ночные походы в туалет

Если вы пьете много воды перед сном, это может заставить вас вставать ночью, чтобы сходить в туалет. Даже если вы пытаетесь избежать обезвоживания после употребления алкоголя, употребление большого количества воды перед сном будет способствовать ночному пробуждению. Вместо этого лучше выпивать достаточное количество воды в течение дня.

6. Утренняя вялость

Если организм не прошел полный цикл быстрого сна, на утро вы, скорее всего, будете испытывать вялость. Это часто происходит из-за изжоги, кислотного рефлюкса или употребления алкоголя перед сном. Также поздние приемы пищи могут вынудить организм работать над пищеварением ночью. Исследования показывают, что процесс пищеварения и качество сна связаны между собой, поэтому лучше избегать перекусов поздно вечером.

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