Просмотр телевизора может стоить жизни: что скрывает привычное вечернее развлечение

Телевизионные сериалы и фильмы давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей. Представьте, если бы просмотр любимых шоу мог заменить физические упражнения – это было бы подлинным облегчением, учитывая время, которое мы проводим перед экраном.

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По данным исследования, телевизор стал основным источником развлечений для многих. Однако сидячий образ жизни может скрывать серьезные риски для здоровья. Больше об этой опасной привычке рассказывает

Связь между просмотром телевизора и риском тромбов является реальностью

Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале превентивной кардиологии, длительное сиденье перед экраном связано с повышенным на 35% риском возникновения тромбов, если человек смотрит телевизор 4 часа или больше в день. Для сравнения, риск значительно ниже у тех, кто проводит перед экраном менее 2,5 часов.

"Наши результаты показывают, что даже регулярная физическая активность не способна нейтрализовать повышенный риск тромбообразования, связанный с длительным сиденьем", – отмечает доктор Сетор Кунутсор из Университета Бристоля.

Основная проблема состоит в том, что во время долгого просмотра телевизора вы остаетесь неподвижными, что повышает риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Это опасное для жизни заболевание возникает, когда тромб формируется глубоко в венах, например в бедре, голени или тазу. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, ВТЭ может привести к инвалидности или смерти, однако ее можно предотвратить.

Следует делать перерывы, чтобы поддержать активность тела

Просмотр телевизора остается одним из самых популярных видов отдыха, ведь он обеспечивает нам развлечения без труда. Однако важно контролировать время, проведенное перед экраном.

"Если вы собираетесь долго смотреть телевизор, важно делать перерывы. Поднимайтесь, растягивайтесь каждые 30 минут или используйте велотренажер. И избегайте употребления нездоровых перекусов во время просмотра", – рекомендует Кунутсор. Ваше тело будет благодарно за активность, а вы сможете лучше распределить свое время, уделяя внимание другим увлечениям – например, прогулкам, медитации или йоге.

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