Как дожить до 100 лет: самые эффективные упражнения для долголетия

У каждого есть свои собственные фитнес-цели. Кто-то стремится похудеть, другие хотят улучшить физическую форму. Но многие начинают тренироваться и соблюдать здоровое питание, чтобы продлить свою жизнь и оставаться здоровыми.

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Если вы хотите достичь этого, вам следует начать с лучших упражнений, которые помогут дожить до 100 лет и старше. Их опубликовало издание eatthis.com.

Кроме эстетики, если вы хотите жить подольше, важно сохранять хорошую физическую форму и замедлять процесс старения. Чтобы достичь этого, необходимо соблюдать рацион, насыщенный нежирным белком и овощами, и регулярно выполнять кардио и силовые тренировки. Для достижения наилучших результатов важно выбирать силовые упражнения, способствующие росту мышц, а также добавлять интервальные тренировки для улучшения сердечно-сосудистой выносливости.

Приседания с гантелями

Начните с приседаний, держа гантель вертикально перед грудью. Напрягите пресс, отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не станут параллельными полу. Слегка поднимитесь на четверть пути, а затем снова опуститесь. Нажимайте через пятки и бедра, чтобы подняться, напрягая квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Тяга гантели одной рукой

Для выполнения тяги гантели одной рукой встаньте у лавы, опираясь одной рукой и коленом для стойкости. Возьмите гантель другой рукой, опустите ее в пол, а затем подтяните к бедру, сжимая мышцы спины и заплаты в конечной точке движения. После этого выпрямите руку и повторите упражнение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Жим гантелей на скамье

Лягте на наклонную скамью с гантелями в обеих руках. Выпрямите руки над собой, удерживая гантели. Медленно опустите их до груди, растягивая мышцы. После этого поднимите гантели назад, напрягая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Выпады с гантелями

Держа гантели в руках, сделайте шаг вперед и осторожно опустите тело, пока заднее колено не коснется пола. Пройдите вперед другой ногой и повторите упражнение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Турецкий подъем

Лягте на пол, держа гантель в правой руке над головой. Согните правое колено, поставив ногу на пол. Левую руку вытяните в сторону под углом 45 градусов. Поднимайте тело, опираясь на правую ногу, удерживая гантель над головой. Медленно переведите правую ногу назад и встаньте на колено. После этого поднимитесь в полное положение стоя. Затем вернитесь в исходное положение, выполняя движение в обратном порядке. Выполните 3 подхода по 3-5 повторений для каждой руки.

Велосипедные спринты

Это кардиоупражнение включает интервальные спринты на велотренажере. Следуйте интенсивным спринтам продолжительностью 10-15 секунд, после чего снижайте интенсивность на 30-40 секунд. Повторяйте этот цикл в течение 10–15 минут.

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