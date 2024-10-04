Как езда на велосипеде может продлить вашу жизнь: исследование раскрывает секреты долголетия

Езда на велосипеде считается превосходной формой физической активности с низкой нагрузкой, способствующей здоровью сердца и мышц, одновременно защищая от серьезных заболеваний. Велотренирование, наряду с другими активностями на свежем воздухе, становится все более популярным.

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Однако новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, выявило, что велоспорт особенно полезен людям с диабетом, помогая значительно снизить риск преждевременной смерти. Более того, ведущие ученые утверждают, что такие активности полезны для всех, пишет eatthis.com.

Тысячи велосипедистов и их результаты

Под руководством доктора философии Матиаса Рид Ларсена команда исследователей проанализировала данные более 7000 взрослых с диабетом, взятых из Европейского исследования рака и питания. В исследовании отмечено: "Опросы о состоянии здоровья, социально-демографических характеристиках и образе жизни проводились в 10 странах Западной Европы с 1992 по 2000 год, а через 5 лет после базового уровня состоялось повторное обследование". Средний возраст участников немного превышал 56 лет, а к моменту завершения исследования умерли около 1700 человек.

Что показало исследование?

Команда Рид-Ларсена пришла к выводу, что регулярная езда на велосипеде в течение пяти лет снижает риск преждевременной смерти от любых причин на 35% по сравнению с теми, кто вообще не ездил на велосипеде. В то же время эксперты отмечают, что эти результаты касаются не только людей с диабетом.

"Несмотря на ограничение наблюдательного исследования и возможную предвзятость выборки велосипедистов, важно донести информацию о значительной пользе для здоровья от велоспорта, которая почти наверняка распространяется и на людей без диабета", – говорится в редакционной статье журнала JAMA Internal Medicine.

Сколько времени нужно ездить на велосипеде?

Четких рекомендаций по длительности или частоте езды на велосипеде в исследовании нет. А акцент делается на том, что велоспорт должен быть регулярной активностью. "Это исследование показывает пользу для здоровья независимо от времени, проведенного на велосипеде, поэтому я бы советовала всем, как с диабетом, так и без него, кататься столько, сколько им нравится", – объясняет Рита Редберг, кардиолог из Калифорнийского университета. Сан-Франциско.

Если вы считаете, что для пользы нужно преодолевать большие расстояния, подумайте снова. В 2014 году в журнале PLOS One было опубликовано исследование, показавшее, что даже короткие велотренировки могут значительно улучшить здоровье. Участники, выполнявшие 10-минутные тренировки в стиле ВIIT трижды в неделю, уже через шесть недель улучшили свое артериальное давление, аэробные возможности и другие биомаркеры.

Исследование в Medicine & Science in Sports & Exercise показало, что даже 4-секундные интенсивные усилия на велотренажере могут принести значительную пользу здоровью. Такие короткие всплески активности значительно улучшают сердечно-сосудистую форму и увеличивают мышечную массу.

Кроме того, было обнаружено, что короткие, но интенсивные упражнения могут заметно улучшить метаболические процессы. "Результаты свидетельствуют, что частое выполнение интенсивных упражнений способно компенсировать негативные последствия сидящего образа жизни", – отмечает The New York Times. Для улучшения здоровья вовсе не обязательно преодолевать большие расстояния или ездить в горы.

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