Секреты здорового старения: как активный образ жизни замедляет возрастные изменения

Главным средством для продления молодости является соблюдение здорового образа жизни. Речь идет о правильном питании, качественном сне и регулярных физических нагрузках.

Хотя эти привычки не сделают вас навсегда 25-летним, но способны значительно замедлить старение организма. Даже люди старше 50 лет могут минимизировать возрастные изменения, если соблюдают соответствующие методы, отмечает eatthis.com.

К примеру, научная работа, опубликованная в журнале Gut, демонстрирует, что средиземноморская диета с высоким содержанием рыбы, овощей, орехов и фруктов способствует здоровому старению и поддержанию когнитивных и физических функций в пожилом возрасте.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT)

В последнее время тренировки высокой интенсивности (ВIIT) приобрели большую популярность. Они подразумевают короткие всплески активности с короткими периодами отдыха. Исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показывает, что такие тренировки могут значительно замедлить процесс старения на клеточном уровне. ВIIT стимулирует образование большего количества белков, тем самым "перегружая" клеточную активность.

"Эти изменения невозможно достичь с помощью лекарства. Лучший способ задержать старение для пожилых людей - это высокоинтенсивные тренировки под наблюдением", - утверждает доктор Срикумаран Наир.

Аэробные упражнения

С возрастом многие испытывают ухудшение когнитивных функций. Однако исследование показывает, что всего шесть месяцев аэробных упражнений могут ощутимо улучшить состояние мозга. В исследовании приняли участие более 200 пожилых людей со средним возрастом 66 лет. После полугода тренировок их результаты в когнитивных тестах существенно выросли: способность запоминать улучшилась на 2,4%, а гибкость мышления – на 5,7%.

"Мы наблюдали изменения, обычно присущие людям на пять лет младше. Интенсивные физические упражнения могут улучшать работу мозга, что особенно важно для пожилых людей с риском развития деменции", - рассказывает руководитель исследования Марк Дж. Пулен.

Танцы

Физическая активность не обязательно должна быть тяжелой. Если вам не нравятся традиционные упражнения, рассмотрите танцы. Исследование, опубликованное в Frontiers in Human Neuroscience, выявило, что танцы могут иметь больший антивозрастной эффект, чем другие виды активности. В течение 18 месяцев одна группа изучала новые танцевальные движения, а другая занималась упражнениями на выносливость. Обе группы показали улучшение мозговой активности.

"Мы доказали, что танцы эффективнее предотвращают снижение когнитивных функций и потерю равновесия", – говорит доктор Кэтрин Рефельд.

Постоянство и поддержка иммунной системы

Для укрепления иммунитета важно поддерживать постоянную физическую активность. К примеру, езда на велосипеде оказывает значительный эффект на иммунную систему. Исследование, опубликованное в Aging Cell, показало, что велосипедисты в возрасте 55-79 лет обладают иммунитетом, типичным для младших людей. Их вилочковые железы, производящие Т-клетки, выглядят гораздо моложе.

"Найдите упражнение, которое вам по душе, и регулярно занимайтесь им. Это поможет сохранить активность и независимость в старости", – отмечает профессор Норман Лазарус.

Вместо того чтобы искать волшебные средства, важно придерживаться простых, но эффективных принципов здорового образа жизни. Регулярные упражнения, полезное питание и постоянная активность – вот что поможет замедлить старение.

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