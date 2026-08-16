Популярным фруктом августа является дыня. Но далеко не каждый плод, который имеет приятный аромат и красивый внешний вид, оказывается спелым и сладким. Сегодня разберемся, как правильно выбрать дыню, чем она полезна, кому не стоит ею злоупотреблять и как лучше ее употреблять.

Чем полезна дыня

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Сочная мякоть дыни состоит преимущественно из воды, поэтому в жару она помогает разнообразить рацион и восполнить запасы жидкости. Кроме того, в дыне есть природные сахара, пищевые волокна, калий и витамин C.

В зависимости от сорта отличается и состав плодов. Например, дыни с оранжевой мякотью могут содержать значительное количество каротиноидов, в частности бета-каротина. Исследования отмечают среди питательных компонентов дыни витамин C, калий, пищевые волокна и другие биологически активные вещества.

Поэтому дыня может быть хорошим сезонным фруктом в разнообразном рационе. Но называть ее "лекарством от всех болезней" не стоит: ни один отдельный фрукт не заменяет полноценного питания.

Как выбрать спелую и сладкую дыню

Есть несколько простых признаков, которые помогут не купить недозрелый плод.

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Понюхайте дыню

Спелая дыня обычно имеет выраженный сладкий аромат. Особенно хорошо он ощущается возле места, где был цветок.

Если запаха практически нет, плод может быть недозрелым. А резкий, неприятный или "бродильный" запах - причина отказаться от покупки.

Посмотрите на кожуру

У спелой дыни окраска должна соответствовать сорту, а поверхность не иметь крупных повреждений, мокрых пятен или следов плесени.

Небольшие природные неровности или потертости не обязательно означают, что плод плохой. А вот глубокие трещины, вмятины и участки, которые начали портиться, нежелательны.

Принцип "чем мягче, тем лучше" не работает

Небольшая податливость в зоне возле плодоножки может быть нормальным признаком спелости. Но если плод слишком мягкий, продавливается пальцами или имеет водянистые участки, он может быть переспелым.

Важен аромат, а не громкий стук

Совет постучать по дыне популярен, но универсальным способом определения спелости его считать не стоит. Гораздо больше информации дадут аромат, внешний вид и состояние кожуры.

Какую дыню лучше покупать?

Многое зависит от того, какой вкус нравится именно вам. Дыни с оранжевой мякотью могут быть богаче каротиноидами, тогда как другие сорта имеют свои особенности по содержанию сахаров, ароматических веществ и витаминов.

Главное - выбирать спелый, свежий и неповрежденный плод.

Сколько дыни можно есть в день?

200-300 граммов мякоти за один раз для многих людей будет вполне достаточной порцией.

Стоит помнить, что в дыне есть природные сахара. Особенно внимательными к количеству фруктов стоит быть людям, которым врач рекомендовал контролировать потребление углеводов или сахаров.

Можно ли есть дыню вечером?

Само по себе время суток не делает дыню вредной. Важнее, сколько ее съедено и каким является весь рацион в течение дня.

Как правильно есть дыню

Перед нарезанием плод необходимо хорошо вымыть: во время нарезания микроорганизмы с поверхности могут попасть на мякоть.

После нарезания дыню лучше хранить в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре.

Дыня вкуснее тогда, когда она спелая, но не переспелая.

Простой летний рецепт: дыня с йогуртом и мятой

Если просто нарезанная дыня уже немного надоела, из нее можно сделать легкий десерт.

Ингредиенты:

200 г спелой дыни;

100-150 г натурального йогурта без добавленного сахара;

несколько листочков свежей мяты;

по желанию несколько капель лимонного сока.

Дыню нарезать кубиками, добавить йогурт и мяту. По желанию слегка сбрызнуть лимонным соком.

Дополнительный сахар не нужен: спелая дыня сама по себе достаточно сладкая.

Подытожим

Дыня может быть прекрасным сезонным продуктом: сочным, ароматным и питательным. Но пользу определяет не количество, а место этого продукта в общем рационе.

Поэтому в сезон стоит покупать спелые, неповрежденные плоды и есть их умеренными порциями.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!