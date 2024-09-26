Вредные привычки в тренировках: что может сократить вашу жизнь

Волшебного эликсира, который обеспечил бы вечную молодость, не существует. Однако есть несколько способов продлить свою жизнь: изменить рацион, улучшить свои привычки, а также отказаться от некоторых действий, вредящих здоровью.

Согласно исследованию, проведенному в Японии и опубликованному на StudyFinds, чрезмерные физические нагрузки могут не только не способствовать долголетию, но и сокращать его. Поэтому важно переоценить свои тренировки и определить, что может оказаться неправильным, пишет eatthis.com.

Прежде всего, следует придерживаться сбалансированного питания, включающего большое количество белка, овощей и фруктов. Кроме того, важно уделять внимание силовой тренировке, уменьшать стресс и регулярно выполнять кардио.

Чтобы поддерживать физическую активность важно заниматься силовыми тренировками хотя бы два-три раза в неделю, при этом постепенно повышая свои показатели – поднимая больший вес или увеличивая количество повторений. Кардиотренирование также следует проводить регулярно, независимо от того, выполняете ли их после силовых упражнений или отдельно. Главное – не пропускать эти занятия, поскольку они являются важной частью фитнес-рутины.

Консистентность в тренировках имеет решающее значение. Однако существует несколько вредных тренировочных привычек, которые могут привести к негативным последствиям для вашего здоровья или даже сократить продолжительность жизни. Ниже приведены три наиболее распространенных ошибки, которых следует избегать.

Игнорирование кардиотренировок в зоне 2

Силовые тренировки и кардио в формате ВIIT отлично подходят для наращивания мышц и сжигания жира. Однако многие ошибочно пренебрегают кардиотренировками в стабильном состоянии, особенно в зоне 2. Это важно, ведь именно тренировки в этой зоне помогают улучшить работу сердца, увеличить количество митохондрий и снизить артериальное давление. Чтобы исправить это, добавьте к своему расписанию две кардиотренировки продолжительностью 30-45 минут в неделю.

Игнорирование дней восстановления

Если вы пытаетесь ежедневно выкладываться по полной, это может нанести вред вашему организму. Многие совершают эту ошибку, что приводит к перетренированности. Такой подход вредит нервной системе и суставам, не давая телу отдохнуть.

Если замечаете, что перестали прогрессировать в своих тренировках, возможно это связано с чрезмерной нагрузкой и недостаточным восстановлением. Важно соблюдать баланс – постепенно увеличивая интенсивность тренировок, не забывая о днях отдыха. Следует включить в распорядок занятия на растяжку или подвижность, чтобы дать организму время на восстановление.

Чрезмерные кардиотренировки на выносливость

Слишком длительные кардиотренировки могут оказать негативное влияние на сердце. Если вы тренируетесь несколько часов ежедневно, то нагрузка, которую вы получаете, подобна той, которую испытывают спортсмены экстремальных видов спорта. Такой подход может привести к серьезным проблемам с сердцем, в частности, фибрилляции предсердий.

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