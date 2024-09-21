Минимальное количество упражнений для поддержания формы: новое исследование

Если вы считаете физические упражнения слишком сложными, новое исследование, опубликованное в Journal of Strength & Conditioning Research, может вас заинтересовать. Он пытается ответить на важный вопрос тех, кто ведет малоподвижный образ жизни: "Сколько минимума физических упражнений нужно, чтобы оставаться в форме?"

Многие не знают, когда и сколько стоит тренироваться. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Что такое "быть в форме"?

Знание о минимальном количестве упражнений важно для каждого. Ученые определили поддержку физической формы как "сохранение выносливости и силы". Они выделили три ключевых компонента фитнеса: частота тренировок, объем (расстояние, повторение) и интенсивность. Для получения результатов эксперты просмотрели ряд предварительных исследований.

Для поддержания выносливости: тренируйтесь дважды в неделю

Исследование показало, что в общих популяциях выносливость можно поддерживать до 15 недель, если снизить частоту до двух занятий в неделю или снизить объем упражнений на 33-66% (13-26 минут на тренировку), сохраняя при этом интенсивность. То есть, если вам нравится бег или плавание, достаточно двух занятий в неделю по менее чем полчаса. Интенсивность тренировок остается важной, даже если количество занятий уменьшается.

Для укрепления мышц: тренируйтесь один-два раза в неделю

Силу и объем мышц молодые люди могут поддерживать с одной силовой тренировкой в неделю в течение 32 недель, если интенсивность остается высокой. Для людей постарше может потребоваться две тренировки в неделю с 2-3 подходами на упражнение, также сохраняя интенсивность.

Интенсивность имеет решающее значение

Ученые подчеркнули, что интенсивность является важнейшим из трех компонентов для поддержания физической формы. "Основной вывод: интенсивность упражнений является ключевой для поддержания физической работоспособности со временем, даже при значительном уменьшении частоты и объема тренировок", - подчеркивают эксперты.

Итак, если вы занимаетесь спортом всего один или два раза в неделю, старайтесь максимально использовать это время, сохраняя высокую интенсивность.

Что это значит для вас?

Цель исследования не состоит в том, чтобы определить, сколько физических упражнений требуется для достижения формы, а чтобы выяснить, как поддерживать здоровую выносливость и силу. Найдя "минимум", вы можете принять меры по улучшению своей физической формы и здоровья.

Если вам нужно всего два дня в неделю для поддержания выносливости, это может стать основой для дальнейшего развития. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT) стали популярны благодаря своей эффективности. Энергичные вспышки упражнений укрепляют мышцы, сердце и легкие, и, как показывают исследования, это работает, если соблюдать умеренность.

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