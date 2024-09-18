Тело вашей мечты: эффективные стратегии для быстрого похудения

Изменение образа жизни и питания может быть сложной задачей, но она часто является ключом к успешному похудению. Понимание того, как наши привычки и мышление влияют на результаты, может помочь достичь поставленных целей.

Издание eatthis.com опубликовало несколько советов от экспертов, которые помогут вам быстрее добиться желаемых результатов в похудении. Важно помнить, что каждый аспект вашей жизни – от питания до физических упражнений – играет свою роль в этом процессе.

Просмотрите свое мышление

Чтобы добиться значительных изменений в своей жизни, иногда нужно изменить свое восприятие ситуации. "Превращение начинается с нашего восприятия", – говорит Имоджен Ван Хааген, специалист по здоровью и питанию.

К примеру, если вы постоянно говорите себе, что у вас нет времени на приготовление пищи, вы, вероятно, не найдете время для тренировок.

Забудьте о ментальности "диеты"

Ван Хааген подчеркивает важность пищи, которая придает энергию, а не лишает ее. Вместо того, чтобы думать о истощающей вас пище, которая ведет к потере энергии, сосредоточьтесь на продуктах, позволяющих чувствовать себя наполненными энергией.

"Большинство диет сосредоточено на том, что нельзя есть, но давайте изменим это. Сосредоточьтесь на том, что вы едите", – предлагает Ван Хааген.

Соблюдайте регулярный режим питания

Попытайтесь есть каждый день в одно и то же время. Это поможет вам поддерживать стабильность и избежать переедания.

"Мой девиз: "ум любит свободу, а тело – стабильность". Наше тело предпочитает регулярность в пище, чтобы поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови и уровень энергии. Переедание может произойти, когда вы настолько голодны, что можете съесть что угодно ", – объясняет Ван Хааген.

Ешьте основные блюда на завтрак или обед

Попытайтесь потреблять наибольшую часть вашей пищи, включая углеводы, на завтрак или обед. Уменьшите размер порций на ужин, особенно если не занимаетесь спортом после обеда.

"Культурно мы привыкли есть больше вечером, но наше тело не может сжечь энергию, полученную из еды во время сна. Это может оказать существенное влияние на ваши результаты похудения", - говорит Ван Хааген.

Активно двигайтесь

Физическая активность не только поддерживает усилия по похудению, но и способствует выработке эндорфинов. Если спортзал не для вас, найдите другие способы включить движение в свою жизнь, такие как танцы, йога или пилатес.

"Выбирайте то, что вам нравится: танцы, бег трусцой, прогулки на свежем воздухе, йога. Это поможет поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови и улучшить общее состояние здоровья", – советует Ван Хааген.

Поддерживайте здоровье кишечника

Хорошо функционирующий кишечник важен для общего здоровья. Включайте продукты, способствующие здоровью кишечника, такие как квашеная капуста, йогурт, ягоды и бананы.

"Обеспечьте заботу о здоровье кишечника, чтобы поддерживать физическое и психическое благополучие. Ваши гормоны счастья вырабатываются в кишечнике, поэтому здоровый кишечник помогает сохранять хорошее психическое здоровье", – говорит Ван Хааген.

Получайте витамин D утром

Солнечный свет утром может не только приподнять настроение, но и помочь в похудении. Исследования показывают, что люди, получающие больше солнечного света утром, имеют более низкий индекс массы тела.

"Солнечный свет утром может положительно повлиять на ваши усилия в похудении", – отмечает исследование Northwestern Medicine.

Контролируйте уровень сахара в крови

Не игнорируйте уровень сахара в крови. Нерегулярность этого показателя может повлиять на вашу энергию, настроение и даже повысить риск заболеваний.

"Неправильный уровень сахара в крови повлияет на ваше настроение и общее самочувствие. Включение растворимой клетчатки в рацион поможет снизить уровень сахара", – говорит Ван Хааген.

Включайте больше фруктов в рацион

Ешьте больше фруктов. Они обеспечивают натуральную клетчатку и поддерживают чувство сытости. "Это важно для быстрого похудения", – отмечает диетолог Лиза Янг.

Хорошо пережевывайте пищу

Удивитесь, но большинство людей пережевывают пищу всего несколько раз. Попытайтесь жевать каждый кусочек 20-30 раз. "Ваша слюна содержит ферменты, которые помогают расщеплять пищу и улучшать усвоение питательных веществ", – советует Ван Хааген.

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