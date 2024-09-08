8 секретов стройности: что важно знать о питании до начала диеты

Похудение – это серьезное испытание для вашей силы воли и привычек. Но задумывались ли вы над тем, что многие трудности можно обойти, сделав процесс похудения не только эффективным, но и приятным? Секрет успеха кроется в том, чтобы подготовиться заранее и узнать, как лучше начать.

Издание eatthis.com опубликовало 8 важных аспектов питания, которые помогут достичь желаемых результатов без лишних нервов и ошибок. Диетологи рассказали, что действительно работает и какие шаги будут способствовать вашей стройности.

Не весь сахар одинаковый

"Не каждый сахар одинаков. Например, фруктовый сахар является природным и содержит полезные витамины и минералы, подпитывающие ваше тело. Зато добавленные сахара, например кукурузный сироп или обычный сахар, могут вредить здоровью. Еще хуже – искусственные подсластители, которых следует вообще избегать", – объясняет диетолог Изабель Смит.

Безглютеновые продукты не всегда полезны

Часто люди считают, что если продукт без глютена, он автоматически становится здоровым. Но это не всегда так. Хотя некоторые худеют на безглютеновой диете, это часто связано с лучшим выбором продуктов и избеганием простых углеводов. , жира или сахара для улучшения вкуса", – отмечает диетолог Тори Армул.

Нет "плохих" продуктов

"Не существует таких понятий, как "плохая пища" или вредное питательное вещество. Когда-то в ожирении обвиняли жиры, потом – углеводы, теперь обвиняют сахар. Вместо этого лучше сосредоточиться на потреблении настоящей полезной пищи: фруктов, овощей, нежирных белков и цельных зерен, которые обладают высокой питательной ценностью", – подчеркивает диетолог Кристен Карлуччи Гаазе.

Не стоит зацикливаться на размере порций

"Мысли о порциях и калориях несколько устарели. Лучше прислушаться к своему телу: оно подскажет, когда вы голодны и когда стоит остановиться. Например, если хочется пончика, спросите себя, это настоящий голод или просто скука или стресс", – говорит диетолог Стефани. Брукшир.

Не запрещайте себе лакомство, просто контролируйте их

"Ежедневные маленькие удовольствия вполне допустимы, если вы контролируете их количество. Например, вы можете выбрать замороженный виноград или йогурт с ягодами, а если хочется чего-нибудь послаще, ограничитесь 150 калориями: несколько кусочков черного шоколада или маленький десерт", – советует диетолог Илиз Шапиро.

Миндальное молоко не заменит коровье

Миндальное молоко часто выбирают за легкость, но оно не обеспечивает тех же питательных веществ, что и коровье. Коровье молоко – это источник кальция, калия. ,5 грамма", – объясняет диетолог Либби Миллс.

Планирование питания – основа здоровой диеты

"Здоровое питание начинается с планирования. Выделяйте время для планирования меню на неделю и приготовления пищи вперед. Это не только сэкономит время, но и позволит вам соблюдать здоровую диету", – советует эксперт по кулинарному питанию Джессика Фишман Левинсон.

Овощи – ваш лучший друг

"Начните каждый прием пищи с овощей. Это простой, но эффективный способ: овощи насыщают, снижают желание съесть калорийные продукты и повышают уровень питательных веществ", – советует диетолог Мариса Мур.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как научиться правильно питаться.

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