10 легких шагов к здоровому питанию, которые изменят ваше тело уже сейчас

Изменение пищевых привычек – один из лучших способов улучшить свое здоровье и повысить уровень энергии. Постепенно добавляя полезные продукты в свой рацион и подстраивая его под свои индивидуальные потребности вы сможете создать устойчивую систему питания на годы вперед.

Ищете способ повысить энергию и улучшить общее самочувствие? Издание eatthis.com рекомендует начать с простых изменений в питании. Вот 10 эффективных пищевых привычек от экспертов Медицинского совета.

Пейте больше воды

Одним из важнейших аспектов здорового образа жизни есть регулярное потребление воды. Эта привычка проста, но в то же время очень эффективна для поддержания вашего здоровья. "Сделайте так, чтобы перед каждым приемом пищи вы выпивали стакан воды. Это поможет снизить аппетит и сосредоточиться на приеме пищи", - советует диетолог Илана Мулштейн.

Ежедневное употребление воды не только поддерживает увлажнение, но и повышает энергию. Диетолог Лиза Московиц рекомендует стремиться к потреблению 2-3 литров воды в день. "Организм человека на 60% состоит из воды, потому важно поддерживать оптимальный уровень гидратации для лучшего усвоения питательных веществ", – объясняет она.

Наполняйте тарелку разноцветными продуктами

"Любой прием пищи – это шанс добавить в свой рацион больше овощей. Старайтесь сделать половину вашей тарелки яркой и разноцветной", – отмечает диетолог Эми Шапиро.

Эксперт Изабель Смит предлагает добавлять 1-2 новых цвета на вашу тарелку во время каждого приема пищи. Это отличный способ обеспечить свой организм необходимыми витаминами и минералами.

Добавляйте больше клетчатки

Клетчатка является важной составляющей правильного питания, помогающей контролировать аппетит, поддерживает здоровье кишечника и способствует похудению. Если вы решите начать с одной привычки, то пусть это будет добавление клетчатки в ваш рацион.

"Чтобы получить достаточное количество клетчатки, старайтесь потреблять от 25 до 35 граммов в день. Фрукты, овощи, орехи, семена и цельные зерна – это лучшие источники клетчатки", – отмечает Московиц.

Белок в каждом блюде

"Белок помогает дольше ощущать сытость и снижает риск бездумных перекусов. Добавляйте белок к каждому приему пищи, а также к перекусам, чтобы поддерживать уровень энергии на стабильном уровне в течение дня", – утверждает Мулштейн.

Начинайте день с белка

Завтрак, богатый белоком, обеспечит вас энергией на весь день. "Додавайте к завтраку растительные продукты, такие как фрукты или овощи", – советует Грин.

Несколько специалистов рекомендуют начинать день с протеинового коктейля, что значительно облегчает достижение нормы белка в день.

"Я начинаю свой день с протеинового напитка, чтобы обеспечить себя белком на случай, если позже я съем что-то менее полезное", – говорит доктор Майк Болл.

Не исключайте любимые блюда

Вместо того чтобы полностью исключать определенные продукты из рациона, попробуйте просто включать любимые блюда в свои блюда, которые вы уже готовите. Такой совет дает специалист Лесли Бончи.

Контроль порций

Независимо от того, десерт или гарнир к пасте, помните о размере порций, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий. Это особенно важно для соусов и приправ.

Доктор Болл следит за количеством соуса в своих блюдах и отмечает, что его растительная диета часто позволяет использовать меньше приправ или обойтись без них вообще.

Употребляйте омега-3 жирные кислоты

Лиза Московиц подчеркивает важность омега-3 жирных кислот в рационе: "Одной банки дикой нерки достаточно для получения омега-3 на неделю".

Полезные жиры

Несмотря на мифы, нашему телу нужны полезные жиры для лучшего пищеварения и ощущения сытости. Один из вариантов – добавлять в рацион столовую ложку оливкового масла каждый день, как советует доктор Таз. Оливковое масло отлично подходит для приготовления овощей или как заправка в салаты.

Вместо чипсов – жареные овощи

Если вам хочется чего-нибудь соленого, жареные овощи могут стать великолепной альтернативой чипсам. "Когда я хочу чего-то соленого и хрустящего, жареные овощи полностью удовлетворяют эти желания и одновременно обеспечивают клетчатку", – делится доктор Таз.

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