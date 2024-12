15 советов, которые помогут худеть без жестких диет

Эксперты подтверждают, что люди, которые делают небольшие корректировки в ежедневных привычках, достигают лучших результатов. А потому, вместо диет попробуйте внедрять простые изменения в образе жизни, что значительно эффективнее для снижения веса.

Видео дня

Для этого предлагаем рассмотреть несколько простых советов от Eat This, Not That, не требующих диет и одобренных диетологами. Такие изменения помогут достичь значительных результатов без стресса и существенных ограничений.

Употребляйте пробиотические добавки

Пробиотические добавки не являются быстрым решением для похудения, но могут улучшить усвоение питательных веществ, поддержать здоровье кишечника и снизить уровень воспаления. Это, в свою очередь, может способствовать снижению веса. Именно поэтому важно использовать их как часть общего подхода к здоровью и не ожидать мгновенных результатов.

Ешьте ферментированную пищу

Добавки не являются единственным способом получить пробиотики. Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, темпе или кефир, содержат полезные и необходимые для кишечника бактерии. Употребление этих продуктов ежедневно может улучшить здоровье кишечника и способствовать снижению веса.

Употребляйте продукты с клетчаткой

Если не хотите считать клетчатку, попробуйте считать калории. Она расширяется в желудке, что помогает чувствовать сытость дольше. Приоритет стоит отдавать продуктам с высоким содержанием клетчатки, как цельные зерна, фрукты, овощи, авокадо и семена чиа. Это поможет избежать потребления быстро усваиваемых и бедных питательными веществами продуктов.

Сосредоточьтесь на жирах

Здоровые жиры, такие как авокадо, оливковое масло, орехи и семена, медленно усваиваются, обеспечивая сытость и уменьшая потребность в перекусах. Они также содержат омега-3, которые помогают бороться с воспалениями. Кроме того, эти жиры не только полезны, но и очень вкусные, что делает их отличным дополнением к рациону.

Добавьте в рацион фрукты и овощи

Ешьте больше фруктов и овощей, поскольку это важно для общего здоровья. Для взрослых рекомендуется ежедневно употреблять 2 чашки фруктов и 3 чашки овощей, что эквивалентно одному фрукту или овощу на порцию. Они богаты клетчаткой и питательными веществами, что помогает насытиться, не превышая калории. Это также уменьшает вероятность потребления более калорийной пищи.

Пейте больше воды

Пейте больше воды, чем других напитков, чтобы поддерживать здоровый вес. Однако, если вы пренебрегаете водой, вероятно, вы потребляете много калорийных напитков. Замените их на воду, потому что это простой способ снизить потребление сахара и улучшить рацион. Это поможет вам легче контролировать вес.

Пейте кофе

Будьте осторожны с добавлением сахара и подсластителей в кофе. Такие добавки могут значительно увеличить калорийность напитка, даже до 200 калорий за одну чашку. Стоит точно измерять количество сливок и подсластителей, чтобы знать, сколько сахара вы на самом деле потребляете. Если хотите изменить утро, замените подсластители на корицу - она помогает контролировать аппетит и ускоряет метаболизм.

Найдите сельтерскую воду

Газированная вода часто содержит много сахара (до 40 граммов на банку), что превышает рекомендуемую норму для женщин и мужчин. Если хотите пузырьков, выбирайте сельтерскую воду без сахара.

Сократите потребление рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы не содержат клетчатки, что способствует быстрому голоду после еды. Цельные злаки богаты питательными веществами и помогают чувствовать сытость дольше. Чтобы похудеть, замените рафинированные углеводы, как белая паста или хлеб, на цельнозерновые продукты.

Кладите еду в меньшие тарелки

Меньшие тарелки могут помочь контролировать размеры порций. Они снижают вероятность того, что вы наберете слишком много еды. Однако это работает только при условии, что вы не берете добавку. А потому важно сохранять дисциплину и не есть больше.

Будьте внимательны к своим сигналам голода

Сосредоточьтесь на своих ощущениях голода. Для этого используйте шкалу от 1 до 10: 1 - вы насытились, 10 - очень голодны. После еды должно быть около 3, а когда приближается 7-8 - это сигнал, который свидетельствует о времени для еды. Это поможет понять, когда вы действительно голодны, а не едите из-за скуки или усталости.

Выделите 30 минут на еду

Выделение 30 минут на прием пищи поможет замедлить процесс и лучше чувствовать насыщение. Медленное употребление позволяет кишечнику и мозгу эффективнее взаимодействовать, что предотвращает переедание. Это также способствует лучшему пищеварению и может улучшить контроль над весом. Поэтому, старайтесь быть внимательными к сигналам сытости вашего тела.

Опускайте вилку между укусами

Возьмите большой кусок бутерброда, но во время жевания положите его обратно на тарелку, а когда будете есть салат - положите вилку на тарелку. Это помогает замедлить процесс и сигнализировать мозгу о действиях тела. Сначала это может быть трудно, но со временем вы привыкнете.

Припаркуйтесь подальше от продуктового магазина

Не тратьте время на поиск места у входа в магазин и паркуйтесь чуть дальше от него. Кроме того, старайтесь больше ходьбы в повседневной жизни, поскольку это может помочь вам похудеть. Это простой способ быть более активными.

Отслеживайте свои шаги

Приобретите трекер шагов, поскольку это может быть полезным. Они мотивируют к активности, вознаграждая за мелкие действия, как подъем по лестнице или прогулки с собакой. Эти дополнительные движения помогают сжигать больше калорий ежедневно и достигать здоровых целей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ошибки оказывают существенное влияние на похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.