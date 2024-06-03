15 советов от американского тренера Боба Харпера для быстрого похудения

Похудение может быть непростой задачей, но с правильным подходом и некоторыми ключевыми изменениями вы можете ускорить свой путь к потере веса. Боб Харпер, известный фитнес-тренер, делится своими советами по быстрому достижению длительных результатов в похудении. Eatthis рассказал об этих рекомендациях.

Пусть овощи станут вашими лучшими друзьями

Когда дело доходит до здоровых перекусов, выбирайте богатые питательными веществами овощи, такие как болгарский перец и огурцы. Эти низкокалорийные продукты позволят вам побаловать себя без всякого вреда.

Употребляйте углеводы

Вопреки расхожему мнению, углеводы необходимы для нормального функционирования нашего организма. Выбирайте здоровые источники сложных углеводов, такие как сладкий картофель и цельнозерновые продукты, соблюдая при этом меру в порциях.

Распределяйте потребление углеводов по времени

Чтобы оптимизировать процесс похудения, употребляйте сложные углеводы в начале дня. Это поможет предотвратить ночное голодание и переедание, а также обеспечит вас энергией.

Употребляйте здоровые жиры

Конечно, у вас может возникнуть желание избегать потребления жиров. Однако включение небольшого количества здоровых продуктов, таких как оливковое масло, орехи и авокадо, может облегчить потерю веса, уменьшая ощущение голода.

Уменьшите потребление соли

Чрезмерное потребление соли может привести к задержке воды и вздутию живота. Старайтесь уменьшить до менее чем 2000 мг или даже 1000 мг, если вы хотите быстро похудеть.

Упражняйте контроль порций

Точное измерение порций имеет решающее значение для эффективного похудения. Используйте мерные ложки и весы, чтобы держать количество еды под контролем.

Сбалансируйте пропорции пищи

Стремитесь к сбалансированному составу пищи. Обязательно должно быть 40% углеводов, 40% белков и 20% полезных жиров в каждом приеме пищи, чтобы поддерживать правильное питание и способствовать достижению ваших целей по снижению веса.

Попрощайтесь с алкоголем

Сокращение количества калорий, поступающих с алкоголем, является простой, но эффективной корректировкой рациона. Он может препятствовать сжиганию жира и ослаблять силу воли.

Готовьте еду заранее

Посвятите некоторое время порционному приготовлению пищи, такой как куриная грудка, киноа и овощи. Это гарантирует, что у вас будут готовы питательные блюда в неделю.

Придавайте приоритет белку

Убедитесь, что около 40% вашего ежедневного потребления калорий поступает из белковых источников. Он помогает наращивать и поддерживать мышечную массу, ускоряет сжигание жира и способствует насыщению.

Польза кофеина

Наслаждайтесь утром чашкой эспрессо, черного кофе или чая. Они помогут максимизировать производительность тренировки и улучшить общие результаты похудения.

Вода

Увеличение ежедневного потребления воды помогает снизить аппетит, усилить сжигание калорий и снизить вздутие живота. Старайтесь выпивать не менее 2 – 2,5 л в день, чтобы поддержать процесс похудения.

Повысьте свою активность

Движение играет немаловажную роль в потере веса. Увеличение количества ежедневных шагов и включение в распорядок дня низкоинтенсивных видов деятельности, таких как ходьба может ускорить ваш путь к похудению.

Предоставьте приоритет силовой тренировке

Выделите время для силовых упражнений, таких как приседания, скручивание и подтягивание. Всего 15 минут в день, пять дней в неделю, могут способствовать большей потере жира и росту мышц.

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