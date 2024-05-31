Выделите всего 10 минут в день: как улучшить умственную активность с помощью бега

Многие пьют кофе или сахар для борьбы с полуденной интеллектуальной усталостью. Однако существует лучший способ вернуть себе бодрость. Как сообщает Scientific Reports, недавнее исследование, проведенное Университетом Цукубы, показало, что бег в течение 10 минут может привести к значительным улучшениям в работе мозга. Это исследование утверждает, что лучше всего заниматься физическими упражнениями как наиболее действенным способом дать мозгу возможность расслабиться, рассказывает Eatthis.

Вам не нужно бегать марафоны или преодолевать длинные дистанции, чтобы извлечь пользу от кардиотренировок. Исследование показало, что после 10-минутных занятий бегом умеренной интенсивности можно увеличить кровоток в двусторонней префронтальной коре головного мозга: эта важная нейронная область отвечает за регуляцию настроения и исполнительную функцию. Психическая упругость, самоконтроль, планирование и рабочая память являются частью исполнительной функции и принципиальными компонентами, связанными с когнитивной функцией.

Кроме того, участники также сообщили, что после этой короткой пробежки почувствовали себя лучше и хорошо выполняли умственные задачи. Когда мы бегаем, наш мозг тоже задействован, а это значит, что наше тело одновременно стимулирует и разум, и сердце. Короткая пробежка может помочь восстановить умственную энергию, улучшить ясность и быстроту мышления, а также сделать день более положительным.

Результаты показали, что после пробежки участники могли выполнять интеллектуальные задачи быстрее и точнее, чем до. Остальные участники указывали на улучшение настроения. Это свидетельствует о том, что бег благотворно влияет на состояние как тела, так и разума.

Одним из главных преимуществ бега является его доступность. Это свободный вид физической активности, требующий минимального снаряжения и может быть внедрен любым способом жизни. Итак, если вам нужен быстрый способ улучшить свое психическое здоровье, подумайте о том, чтобы бегать по десять минут ежедневно.

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