Польза для здоровья: какие удивительные преимущества имеет бег трусцой
Бег трусцой – это мягкая, но эффективная форма физических упражнений, которая создает меньшую нагрузку на организм, чем обычный бег. Идея состоит в том, чтобы бежать со скоростью менее 10 километров в час.
Это отличное аэробное упражнение для тех, кто хочет улучшить свое здоровье. Она полезна для кардиореспираторной системы. Мы расскажем вам о других преимуществах такого бега.
Это отличный способ улучшить здоровье костей
Бег трусцой создает определенный стресс и нагрузку на ваши кости, и со временем тело приспосабливается к этой дополнительной нагрузке. Это также укрепляет кости и предотвращает их травмы.
Также известно, что регулярные пробежки улучшают толщину костей и предотвращают такие заболевания, как остеопороз и остеоартрит. Это также отличное упражнение для бедер и позвоночника.
Помогает поддерживать гибкость позвоночника
Между костными позвонками в вашей спине есть маленькие гибкие диски, наполненные жидкостью, выполняющими роль защитных прокладок. Но с возрастом эти диски могут уменьшаться и изнашиваться по ряду причин.
Однако исследования показывают, что регулярные бегуны, бегающие со скоростью два метра в секунду, имеют более здоровые и гибкие диски.
Избегает негативных последствий стресса, очищает разум
Бег трусцой позволяет избежать негативных последствий стресса несколькими способами. Исследования показали, что такие упражнения, как бег трусцой, могут улучшить работу мозга и защитить его от возрастных проблем.
Кроме того, во время бега вырабатываются эндорфины – гормоны счастья, помогающие поднять настроение. Это также очищает разум от неактуальных мыслей и помогает создать общее чувство позитива.
Укрепляет иммунную систему и предотвращает инфекции
Исследования показывают, что умеренные физические упражнения, такие как бег трусцой, улучшают реакцию организма на болезнь. Это касается как кратковременных заболеваний, таких как грипп, простуда, так и длительных заболеваний, таких как диабет.
Причиной тому является то, что во время бега организм стимулирует выработку лимфоцитов и макрофагов, которые борются с инфекцией в организме.
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