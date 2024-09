16 способов, свидетельствующих, что вы неправильно пьете воду

Вода необходима для поддержания жизненных процессов в организме, ведь она регулирует температуру тела и способствует обмену веществ. Достаточное потребление воды помогает поддерживать работу почек и эффективно очищать организм от токсинов.

Кроме того, именно регулярное увлажнение помогает коже сохранять эластичность и молодость, а пищеварительной системе эффективно переваривать пищу и предотвращая запоры. В Eat This, Not That! поделились некоторыми факторами, согласно которым можно определить, правильно ли вы пьете воду.

Не учитываете содержание воды в твердых продуктах

Около 20% воды, которую мы потребляем ежедневно, поступает в организм из пищи. В частности из фруктов и овощей, которые богаты водой и питательными веществами. Включение в рацион огурцов, помидоров и арбуза, может помочь увлажнить организм и поддержать общее здоровье.

Пьете больше воды, чем нужно

Слушайте свое тело. Если вы пьете воду только по необходимости, это обычно достаточно для гидратации. Однако учтите, что чрезмерное употребление воды может быть опасным, а потому будьте внимательны при интенсивных физических нагрузках или во время жары, чтобы не выпить больше, чем вам нужно.

Избегаете кофеина

Не бойтесь пить кофе из-за страха перед обезвоживанием. Исследования показали, что умеренное потребление кофе не вызывает обезвоживания и даже может быть полезным для организма. Кофе не только помогает сосредоточиться, но и является прекрасным источником воды и антиоксидантов.

Оставляете стакан воды на ночь

Чтобы избежать рисков частых ночных пробуждений, сократите потребление воды за 3 часа до сна. Это позволит организму вывести жидкость до того, как вы ляжете спать и не испортить вам отдых.

Пьете воду из пластика

Перестаньте использовать пластиковые бутылки из-за возможной опасности химического соединения BPA (бисфенол А), что связывают с возможным влиянием на здоровье мозга и даже с повышением артериального давления. Поэтому, выбирайте многоразовые бутылки без BPA для безопасного хранения воды.

Не добавляете в воду лимон

Добавление ломтиков лимона в воду добавляет вкуса и помогает похудеть. Благодаря антиоксиданту D-лимонен, происходит процесс выведения токсинов из печени, а витамин С — снижает уровень кортизола, что способствует уменьшению накопления жира.

Забываете пить после пробуждения

Чтобы ускорить метаболизм, пейте 2-3 чашки воды сразу после пробуждения. Это поможет восстановить уровень жидкости в организме, который снижен после 8-часового сна.

Вообще не употребляете алкоголь

Алкоголь уменьшает уровень антидиуретического гормона, что приводит к обезвоживанию и может вызвать вялость и раздутость. Чтобы этого избежать, пейте 1-2 стакана воды за каждый алкогольный напиток и не пейте на голодный желудок.

Путаете жажду с голодом

Если вы часто чувствуете голод, вполне возможно это происходит из-за недостаточного потребления воды. Попробуйте выпить стакан воды перед перекусом и подождите 20 минут. Так вы точно не сможете съесть чего-то лишнего.

Не пьете зеленый чай

Чтобы получить больше от воды, попробуйте заварить зеленый чай. Он содержит антиоксиданты, которые помогают сжигать жир и активизируют метаболизм.

Пьете чай из бутылок

Пейте чай, заваривая его самостоятельно, поскольку в купленных бутылках обычно меньше антиоксидантов и больше сахара. Домашний чай будет полезнее и вкуснее.

Пьете только холодную воду

Теплая вода лучше успокаивает желудок, но температура воды не влияет на ее усвоение или метаболизм. Главное - пить достаточно воды, независимо от ее температуры.

Обманываетесь "здоровой" водой в бутылках

Не поддавайтесь на рекламу такой "воды", поскольку эти бутилированные напитки часто содержат столько же сахара, как и газированные. Чтобы добавить вкуса и полезных веществ в воду, лучше используйте лимон, клубнику или мяту.

Добавляете искусственные ароматизаторы

Ароматизированные добавки часто содержат искусственные красители и подсластители, которые могут привести к перееданию. Лучше используйте свежие или замороженные фрукты для натурального вкуса воды.

Не пьете воду когда устали

Чтобы поддерживать энергию, пейте достаточно воды в течение дня, поскольку даже небольшое обезвоживание может снизить уровень энергии. Кроме того, если выпив стакан воды при головокружении, вы сможете улучшить умственную гибкость на 14%.

Употребляете слишком мало воды

Чтобы избежать обезвоживания, пейте воду, когда чувствуете жажду. Если вы чувствуете голод или ваша моча темного цвета - увеличьте потребление воды.

