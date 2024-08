20 минут для улучшения здоровья: какое упражнение следует выполнять всем

Стресс - это нормальная реакция организма на изменения, вызывающие физические, эмоциональные и интеллектуальные реакции. Хотя стресс является естественным механизмом выживания, современные источники стресса, такие как дедлайны или проблемы с интернетом, могут быть очень интенсивными.

Во время стресса наше тело реагирует как при угрозе жизни, что может негативно повлиять на нашу память и мышление, в результате чего мозг сосредотачивается на стрессовом факторе, отвлекая ресурсы от других важных функций. В Eat This, Not That поделились способами преодоления стресса и улучшения качества жизни в современных условиях.

Избегайте стресса и тревожных мыслей

Бег может быть эффективным способом уменьшения стресса, поскольку он смягчает его влияние на гиппокамп, что важно для обучения и памяти. Регулярные физические упражнения помогают улучшить память и уменьшить негативное влияние стресса.

Что происходит с мозгом

Чтобы понять, как стресс влияет на память, важно знать и учитывать, что гиппокамп отвечает за укрепление памяти через долговременную потенциацию (LPT). Хронический стресс нарушает этот процесс, ослабляя синапсы и ухудшая память. Однако, 20-минутная пробежка во время стресса может остановить это негативное влияние, поддерживая уровень LPT.

Как исследователи это проверяли

Эксперименты с мышами показали, что регулярные физические упражнения улучшают функцию мозга после стресса. В ходе исследования было обнаружено, что мыши, которые бегали, имели значительно лучшие результаты в тестах памяти и делали меньше ошибок в лабиринте, по сравнению с теми, которые не имели физической активности. Эти результаты подтверждают, что упражнения могут положительно влиять на когнитивные функции.

Бег для улучшения памяти

Бег может помочь сохранить функции памяти и способность к обучению даже при хроническом стрессе. Хотя мы не всегда можем избежать стресса, регулярные физические упражнения, такие как бег, могут смягчить его негативное влияние на мозг. Для достижения наилучших результатов рекомендуется бегать по 20 минут ежедневно.

