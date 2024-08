5 лучших упражнений для пресса, которые можно выполнять дома

Чтобы достичь тонкой талии и подтянуться, сосредоточьтесь не только на тренировках пресса, но и кардио, дефиците калорий с акцентом на нежирных белках и метаболических привычках, как периодическое голодание. Такой комплексный подход вместе с полезными привычками поможет снизить жир и укрепить мышцы живота.

Хотя точечное уменьшение жира невозможно, однако это сочетание будет способствовать четкой форме средней части тела, что поможет вам иметь не только лучший внешний вид, но и отличное самочувствие. В Eat This, Not That поделились, какие упражнения могут помочь достичь этих целей.

Планка

Начните с планки, способствующей сжиганию жира на животе. Планка активизирует все мышцы пресса и улучшает осанку. Для этого лягте на предплечье, держите тело прямой линии и удерживайте позицию в течение 30 секунд. Отдохните около 15 секунд и повторите упражнение 3 раза.

Велосипедные скручивания

Велосипедные скручивания эффективно тонизируют косые мышцы и помогают снизить жир на талии. Лягте на спину, держа руки за головой и поднимите плечи. Подводите правый локоть к левому колену и изменяйте сторону, тяня левый локоть к правому колено. Выполните 3 подхода по 45 секунд.

Боковые скручивания

Для улучшения силы вращения пресса и для поддержания стабильности тела выполняйте упражнение на скручивание. Для этого, сядьте на пол с изогнутыми ногами и пятками на полу, держа спину прямо. Возьмите гирю или мяч и вращайте туловище вправо и влево, поднося вес к бедрам. Следуйте 3 подходам по 45 секунд.

Поднятие ног

Подъем ног укрепляют мышцы нижней части живота и помогают достичь рельефа в зоне живота. Для этого лягте на спину, держа руки под бедрами, поднимите ноги прямо и опускайте их, не касаясь земли. Выполняйте 3 подхода по 20 повторений.

Альпинисты

Альпинизм сочетает в себе кардио и силовые нагрузки, что помогает сжигать калории и укреплять пресс. Кроме того, это эффективный способ снизить объемы в зоне талии. Начните с позиции отжима, подтягивая поочередно правое и левое колено к груди. Выполните 3 подхода по 45 секунд.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие силовые тренировки формируют пресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.