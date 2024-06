5 шагов к прессу: силовые тренировки для женщин, оказывающих мгновенный результат

Получение подтянутого живота требует систематического труда, самоотверженности и правильного подхода к тренировкам, что особенно актуально после менопаузы, когда жировые отложения часто сосредотачиваются на животе. Однако есть некоторые упражнения, которые призваны укреплять прессовую мускулатуру и убирать нежелательные объемы.

Для этого следует обратить внимание на силовые тренировки, имеющие ключевое значение для достижения желаемого рельефа живота. Что по этому способно зарядить вас энергией на весь день и улучшить пропорции, рассказали в Eat This, Not That.

Подвесные подъемы коленных суставов

Чтобы правильно выполнить подъем колен в висе, нужно держаться за перекладину с руками на ширине плеч, приподнимая колени до образования угла 90 градусов и дожимая их до груди. При подъеме важно наклонять таз назад, чтобы активировать прямые мышцы живота. Неправильная позиция таза может привести к неверной нагрузке на бедра вместо мышц пресса.

Планка

Для эффективной планки важно правильно настроить таз, сделав наклон назад, что активизирует поперечную мышцу живота и уменьшает нагрузку на сгибатели бедра. Это положение помогает повысить напряжение в области пресса, обеспечивая эффективную тренировку без излишней нагрузки на другие мышечные группы. Таким образом, можно укрепить корсетные мышцы.

Кабельный тренажер

Для тренировки косых мышц на тросовых дровосеках закрепите тренажер в верхнем положении. Бедра и плечи держите ровно, вытяните обе руки перед собой и затяните черенок до противоположного бедра, контролируя движение. Важно избегать превышения максимальной амплитуды движения, чтобы обезопасить форму и достичь максимальной эффективности упражнения.

Удлинители спины

Чтобы выпрямить позвоночник и накачать мышцы пресса, выполните разгибание спины на соответствующем тренажере. Садитесь на подушечки, ставьте ноги на нижнюю платформу и приступайте к выполнению упражнения, прогибая позвоночник вниз и затем медленно поднимая его вверх. Важно избегать перегрузки, контролируя свои движения.

Пресс Паллофа

Антивращательные упражнения, такие как "Паллоф" с использованием ленты или троса, укрепляют косые и поперечные мышцы живота, а также прямую мышцу. Эти движения способствуют увеличению силы и стабильности, обучая тело противостоять вращательным силам и предотвращая косвенные повреждения позвоночника.

