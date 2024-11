20 пищевых привычек, которые могут укоротить жизнь

Ваше здоровье зависит от многих факторов, в частности от физической активности, стиля жизни, привычек и питания, которое может повлиять на продолжительность жизни. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health) провели исследование, согласно которому стало известно, что правильное питание является ключевым фактором для долголетия.

Таким образом, если избавиться от некоторых вредных пищевых привычек, вы вполне сможете улучшить свое здоровье и увеличить продолжительность жизни. Что именно может помочь воплотить это в реальность и улучшить общее здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Употребляете слишком много белка

Диета с высоким содержанием белка, особенно с животными продуктами, может увеличить риск смертности от рака и диабета. Для людей старшего возраста и взрослых старше 65 лет, важно сохранять баланс и потреблять белок преимущественно из растительных источников. Это позволит поддерживать здоровье, предотвратить болезни и продлить жизнь.

Пьете газированную воду

Злоупотребление сладких газированных напитков, в частности содержащих сахар или искусственные подсластители, может снизить продолжительность жизни. Исследования показали, что употребление более 2 напитков в день повышает риск общей смертности, а одна порция в день может быть связана с повышенным риском болезней сердца и сосудов. Старайтесь ограничивать потребление таких напитков для сохранения здоровья.

Отдаете предпочтение низким углеводам

Исследование показало, что умеренное потребление углеводов (50-55% калорий) способствует большей продолжительности жизни по сравнению с низким или ультранизким потреблением углеводов. Люди, придерживающиеся этой диеты, живут дольше, чем те, кто потребляет менее 30% углеводов. Таким образом употребление углеводов в умеренных количествах может быть вполне полезным для здоровья.

Избегаете жира

Жиры могут быть полезными для здоровья, особенно ненасыщенные, которые содержатся в растительных белках, овощах, цельных зернах и бобовых. Однако, диета с низким содержанием жира, но с высоким уровнем сахара, может сократить продолжительность жизни на 12%, поскольку такая пища не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Таким образом, важно включать здоровые жиры, чтобы организм получал важные витамины A, D, E и K.

Частое и чрезмерное потребление

Отдых от еды, например, голодание один день в месяц, может продлить жизнь. Так в исследовании люди после 4,4 года от операции на сердце, которые практиковали регулярное голодание, имели на 45% более низкий уровень смертности. Это свидетельствует о положительном влиянии периодического голодания на долгосрочное здоровье.

Не любите мяса

Красное мясо, в частности стейк Тибон (T-bone), может увеличить риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака, что влияет на продолжительность жизни. Исследования показывают, что мужчины, которые потребляли 200 г красного мяса в день, имели на 23% больший риск преждевременной смерти. Чтобы сохранить здоровье, стоит уменьшить количество красного мяса и сбалансировать рацион растительными белками.

Употребляете много яиц

Яйца не так полезны, как кажется и их чрезмерное потребление может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и снизить продолжительность жизни из-за высокого уровня холестерина. Исследования показали, что ежедневное употребление 300 миллиграммов холестерина с пищей (содержащей одно яйцо) увеличивает риск смертности на 18%. Однако умеренное потребление (одно яйцо в день) не выявило существенной связи с сердечными заболеваниями.

Не пьете кофе

Кофе может увеличить продолжительность жизни, независимо от возраста, веса, употребления алкоголя или курения. Об этом стало известно из исследования, которое охватило 3,8 миллиона человек. Таким образом употребление от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе ежедневно снижает риск смертности, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждено данными более полумиллиона участников, за которыми наблюдали в течение 20 лет.

Потребляете много добавленного сахара

Злоупотребление добавленного сахара, особенно через сладкие напитки, связано с сокращением продолжительности жизни и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, люди, которые получали более 25% калорий из сахара, имели вдвое более высокий риск смерти от этих болезней. Однако фруктовый сахар не имеет такого негативного влияния и может стать заменой сладостям.

Используете искусственные подсластители

Искусственно подслащенные напитки не являются полезными для здоровья и могут увеличивать риск серьезных проблем, включая преждевременную смерть. Исследование показало, что даже небольшое количество таких напитков ежедневно повышает риск смертности от сердечных заболеваний на 10%.

Выбираете ультраобработанные продукты

Стоит ограничивать потребление обработанного мяса, готовых блюд и десертов. Исследования показывают, что частое употребление этих продуктов может сократить продолжительность жизни на 14%. Это связано с повышенным риском заболеваний среди тех, кто регулярно их употребляет.

Не используете оливковое масло

Оливковое масло может способствовать долголетию, активируя клеточные пути, предотвращающие возрастные заболевания. Хотя точное влияние на продолжительность жизни не установлено, средиземноморская диета, включающая оливковое масло, может помочь продлить здоровые годы.

Злоупотребляете алкоголем

Красное вино может иметь некоторые преимущества для здоровья, но умеренное потребление связано с более высоким риском развития рака, в частности желудочно-кишечного, предстательной железы и молочной железы. Алкоголь увеличивает вероятность болезней и сокращает продолжительность жизни, повышая риск рака на 5% при ежедневном употреблении в течение 10 лет. Кроме того, выпивание двух стаканов в день в течение 5 лет также повышает этот риск.

Ваш рацион однообразен

Диеты без фруктов и овощей могут сократить продолжительность жизни, поскольку эти продукты содержат антиоксиданты и клетчатку, что снижает риск хронических заболеваний. Исследования показали, что растительная диета улучшает сердечно-сосудистое здоровье и увеличивает шансы на долгую жизнь. Кроме того, употребление растительной пищи снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 32%, а от других болезней на 25%.

Вам не хватает клетчатки

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как коричневый рис, макарон или бобовых, может значительно продлить жизнь, особенно для людей с диабетом. Исследования показали, что 35 граммов клетчатки ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 35%, что связано с улучшением уровня глюкозы в крови.

Вы не употребляете орехи

Добавление нескольких орехов в рацион может продлить жизнь на 2 года. Исследования показали, что люди, которые ели орехи ежедневно, имели меньший риск заболеть раком, сердечно-сосудистыми или респираторными болезнями. Это простой способ улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Вы перегружены натрием

Высокое потребление соли значительно сокращает продолжительность жизни, способствуя развитию гипертонии и болезней сердца. Исследования показали, что чрезмерный уровень натрия является одним из основных факторов риска смерти.

Вы употребляете кислотообразующие продукты

Диета с высокой кислотной нагрузкой (мясо, сыр, обработанные продукты) может способствовать развитию метаболических заболеваний, таких как диабет, гипертония и болезни почек. Согласно исследованию, высокий уровень кислотности в пище связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Чтобы снизить эти риски, стоит сбалансировать рацион, уменьшая потребление таких продуктов.

Вы не пьете зеленый чай

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Люди, которые пьют чай хотя бы три раза в неделю, имеют на 29% меньший риск смерти по сравнению с теми, кто пьет редко или совсем не пьет.

Ваша диета провоцирует набор веса

Избыток калорийной пищи может привести к повышению индекса массы тела (ИМТ), что связано с риском хронических заболеваний. Ожирение, вызванное перееданием и недостаточной физической активностью, сокращает продолжительность жизни. По данным исследования, которое было опубликовано в Annals of Translational Medicine, сильное ожирение может снизить продолжительность жизни на 5-20 лет.

