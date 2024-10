Пищевые привычки, поддерживающие здоровье печени: что добавить в рацион

Чтобы сохранить здоровье печени, потребляйте правильные жиры, поскольку она играет ключевую роль в пищеварении и детоксикации. Ненасыщенные жиры, в частности полиненасыщенные и мононенасыщенные, улучшают всасывание витаминов, уменьшают воспаление и снижают риск сердечных заболеваний.

Рекомендуется потреблять от 25 до 58 граммов ненасыщенных жиров и не более 20 граммов насыщенных жиров в день. В Eat This, Not That рассказали, какие полезные продукты следует включить в рацион, чтобы сохранить здоровье печени.

Оливковое масло

Оливковое масло - это ключевой ингредиент средиземноморской диеты, подходящий для приготовления блюд и соусов. Оно содержит 14 г жира на столовую ложку, из которых примерно 11 г - мононенасыщенные жиры. Используйте масло для улучшения вкуса блюд, но помните об умеренности в потреблении.

Орехи

Исследования показывают, что недостаточное потребление орехов может повышать риск заболеваний печени. Включайте орехи в свой рацион, ведь они являются отличным источником ненасыщенных жиров, которые защищают печень. Обратите внимание на миндаль, кешью, фундук, грецкие орехи и фисташки.

Рыба

Выбирайте жирную рыбу, такую как лосось, анчоусы, тунец или сельдь, для повышения потребления омега-3 жирных кислот. Однако, избегайте панировки рыбы для сохранения ее полезных свойств. Если рыба не входит в ваш рацион, рассмотрите возможность употребления добавок водорослей.

Лен

Покупайте семена льна в цельном или измельченном виде, или используйте льняное масло. Добавьте семена в тесто, кляр, хлопья или йогурт.

Авокадо

Авокадо - это вкусный и питательный фрукт, который обеспечивает здоровые жиры. Учтите, что в одном авокадо около 240 калорий, а потому разделите его, чтобы контролировать калорийность. Добавляйте авокадо в салаты или тосты для повышения пищевой ценности блюд и не бойтесь экспериментировать с ним в различных рецептах.

