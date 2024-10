5 пищевых привычек, ускоряющих похудение в любом возрасте

Имея целью улучшение формы и снижение доли жира в теле, следите за своим питанием, чтобы похудеть без негативных последствий. В частности, именно здоровые привычки могут помочь вам достичь целей без стресса.

Контролируйте свой рацион, чтобы уменьшить вес, не жертвуя здоровьем. Как это сделать и что вам поможет безопасно сбросить несколько лишних килограммов, рассказали в Eat This, Not That.

На завтрак употребляйте по крайней мере 20 граммов белка

Не пропускайте завтрак, поскольку потребление белка утром поддерживает стабильный уровень сахара в крови и энергии, предотвращая голод и тягу к сахару. Включайте небольшую порцию полезных углеводов вместе с белком для питания мозга и мышц, что также поможет избежать переедания. Сосредотачиваясь на белках, вы уменьшите употребление высококалорийных углеводных завтраков и получите силы для активности в течение всего дня.

Включайте продукты с высоким содержанием клетчатки

Включайте в рацион больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые. Они насыщают при меньшей калорийности и стабилизируют уровень сахара в крови. Благодаря этому вы уменьшите потребление калорий и будете способствовать устойчивой потере веса.

Пропустите ночные перекусы или замените их на противовоспалительный напиток

Ночные перекусы могут замедлять сжигание жира, провоцировать увеличение веса, а также ухудшать сон. Если вы не можете заснуть без еды, выбирайте легкие закуски, например, золотистое молоко с куркумой, корицей и имбирем. Этот напиток не только низкокалорийный, но и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.

Начните прием пищи с овощей

Перед основным приемом пищи попробуйте съесть салат или овощной суп, чтобы уменьшить потребление калорий. Это не только утоляет голод, но и насыщает клетчаткой. Кроме того, включение низкокалорийных, питательных продуктов в свой рацион поможет вам контролировать аппетит.

В течение дня включайте продукты, богатые магнием

Потребление магния помогает расслабить тело, что снижает уровень кортизола, связанного с проблемами в потере веса и накоплением жира на животе. Включайте магний в свой рацион: на завтрак добавьте миндаль и тыквенные семечки в овсянку или йогурт, на обед съешьте бобовые или цельные зерна, а на ужин - листовую зелень.

