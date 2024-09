Пищевая привычка, сжигающая жир: как терять лишние калории

Чтобы начать худеть, необходимо придерживаться главного правила - потреблять меньше калорий, чем нужно организму для поддержания веса. Для этого необходимо отслеживать все, что вы едите и пьете, записывая количество калорий в специальный дневник.

Это позволит точно оценить потребленное, поскольку всегда существует риск переедания, из-за калорийных и малопитательных продуктов, которые вы можете употребить бессознательно. Как именно и почему ведение пищевого дневника поможет контролировать потребление, рассказали в Eat This, Not That.

Почему дневник питания эффективно помогает контролировать калории?

Ведение пищевого дневника помогает контролировать рацион и способствует похудению. Этот метод повышает осознанность относительно того, что вы едите, и предоставляет обратную связь для коррекции пищевых привычек. Хотя раньше многим сложно придерживаться этой практики из-за нехватки времени или терпения, однако сейчас это стало легче благодаря смартфонам и специальным приложениям. Они позволяют быстро фиксировать данные и автоматически анализировать пищевые факты.

Преимущество цифрового пищевого журнала

Исследование показало, что ведение пищевого журнала помогает похудеть при условии, если делать это регулярно. Участники, которые фиксировали свою потребленную пищу несколько раз в день, теряли больше веса, чем те, кто этого не делал. Кроме того, те участники, которые потеряли от 5-10% или более своего веса, входили в систему чаще чем 2-3 раза в день. Сначала это занимало около 23 минут ежедневно, но к концу исследования сократилось до 15 минут. Важно записывать еду сразу после приема. Отслеживание еды может быть более простым и менее длительным, чем кажется.

Советы

Записывайте потребленную пищу сразу после употребления, чтобы лучше контролировать количество калорий. Это поможет поддерживать баланс в течение дня и будет способствовать лучшей самодисциплине.

