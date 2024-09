9 худших пищевых привычек, которые наносят вред женскому здоровью

Ваш стиль питания и привычки могут влиять на здоровье не меньше, чем то, что вы едите. В частности, женщины часто злоупотребляют нерегулярным приемом пищи или потребляют недостаточно питательных веществ в рационе.

Важно научиться поддерживать сытость в течение дня, избегать переедания и прислушиваться к своему организму. От каких плохих привычек, ухудшающих женское здоровье следует отказаться, рассказали в Eat This, Not That.

Есть стоя

Занятые мамы могут стоять, ухаживая за детьми, но все же стоит сесть за стол, чтобы пообедать или перекусить. Есть, сидя за столом, помогает лучше осознавать пищу. Кроме того, важно жевать пищу и делать паузы между кусками.

Питание без плана

Когда вы чувствуете голод, открытие кладовки или холодильника обычно приводит к потреблению калорийных и непитательных продуктов. Вместо этого лучше держать под рукой полезные закуски, такие как нарезанные овощи с хумусом или гуакамоле, греческий йогурт или свежие фрукты. Это поможет сохранить энергию до следующего приема пищи без лишних калорий.

Не есть то, что вам нравится

Сосредоточьтесь на потребностях вашего организма, а не на том, что "разрешено" диетой. Существует риск, что вы будете есть больше, игнорируя сигналы голода. Прислушивайтесь к своему телу, делайте паузы во время еды и проверяйте, действительно ли чувствуете голод, прежде чем продолжить есть.

Маркировка еды

Любая еда может быть частью здорового рациона, если у вас нет аллергии или определенных заболеваний. Не классифицируйте еду как плохую, чтобы избежать чувства вины и негативных мыслей о себе. Вместо этого, выбирайте питательные продукты и наслаждайтесь любимыми лакомствами в умеренном количестве.

Злоупотребляете заменителями

Заменители пищи, такие как протеиновые коктейли или батончики, часто имеют недостаточно калорий и питательных веществ для полноценного приёма пищи. Лучше использовать их в качестве закуски. Помните, что они могут привести к чрезмерному голоданию и перееданию. Кроме того, они вытесняют настоящую пищу, обеспечивающую получение важных витаминов и минералов для вашего здоровья.

Экономия белка на завтрак

Чтобы поддерживать мышечную массу с возрастом, важно не пропускать белковые приемы пищи. Утренний прием белка можно обеспечить, выпивая стакан молока, употребляя йогурт или добавляя орехи и семена в овсянку. Кроме того, выбор цельнозерновых продуктов также увеличивает количество белка.

Слишком много еды на ночь

Не пытайтесь ограничивать себя во время завтрака, чтобы компенсировать переедание вечером. Это может привести к тому, что вы позже съедите больше и почувствуете стресс перед сном. Попробуйте есть полноценно с утра и в течение дня, чтобы уменьшить количество пищи перед ужином.

Длительное употребление углеводов

Низкокалорийные диеты могут нарушить гормональный баланс у женщин, что приводит к нерегулярным менструациям и возможному бесплодию. Кроме того, постоянное ограничение калорий также может вызвать потерю костной массы. Помните, что краткосрочные диеты, такие как кето, могут быть эффективными, но долговременное ограничение углеводов может быть вредно для здоровья.

Перекусы вместо полноценного приема пищи

Иногда может казаться, что закуски вместо обеда - это удобно и эффективно. Однако, частые перекусы могут привести к стрессу и колебаниям уровня сахара в крови. Чтобы чувствовать себя сытым и избежать постоянного чувства голода, старайтесь есть полноценные блюда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие пищевые привычки истощают мозг.

