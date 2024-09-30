25-летнюю женщину с диабетом 1 типа впервые в мире вылечили с помощью стволовых клеток

Жительница Китая из города Тяньцзинь стала первой в мире пациенткой, которой удалось побороть диабет 1-го типа благодаря новой методике – трансплантации специальных клеток, извлеченных из собственного организма, в верхнюю часть живота около поджелудочной железы. Организм 25-летней китаянки успешно вырабатывает собственный инсулин уже более года.

Экспериментальное лечение применили ученые из Нанькайского и Пекинского университетов. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell.

Медики сообщили, что непосредственно трансплантация, проведенная в июне 2023 года, заняла менее получаса. "Теперь я могу есть сахар!" – сказала жительница КНР в беседе с Nature. Она пожелала остаться анонимной.

Сначала у пациентки отобрали материал и перепрограммировали персонализированные стволовые клетки. Их использовались для выращивания островковых клеток – это клетки, вырабатывающие гормон инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Преимущественно они находятся в поджелудочной железе.

Далее ученым нужно было пересадить свежие "островки". Их трансплантировали в верхнюю часть живота пациентки под брюшной полостью около поджелудочной железы.

Ранее подобные операции уже проводились – однако клетки подсаживали в печень. Их было сложнее наблюдать с помощью неинвазивных методов, таких как МРТ, что затрудняло удаление этих скоплений клеток при негативной реакции организма, когда иммунная система пациента отторгала и атаковала трансплантат.

Новый метод трансплантации позволил исследователям сравнительно легко отслеживать развитие "островков" с помощью МРТ.

Ученые добавили, что пациентка перед операцией уже принимала иммунодепрессанты для лечения заболевания печени. Поэтому остается неясным, каков шанс отторжения аналогичных островков, полученных из собственных клеток, у других людей.

"У пациентки наблюдалась устойчивая независимость от инсулина, начиная с 75 дня после трансплантации", – написала группа ученых из Нанькайского и Пекинского университетов.

"Если это применимо к другим пациентам, это будет замечательно", – заявил журналистам исследователь диабета Дайсукэ Ябэ из Киотского университета в Японии.

Эндокринолог доктор Джей Скайлер из Университета Майами, специализирующийся на диабете 1 типа, отметил: он предпочел бы проверить, продолжит ли эта 25-летняя пациентка вырабатывать инсулин по крайней мере в течение пяти лет, прежде чем считать ее случай действительно "излеченным".

Также эксперты указали, что в настоящее время масштабировать эту технологию сложно из-за ошеломляюще высокой цены лечения.

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