29 важных советов для успешного соблюдения диеты Whole30 во время путешествий

Во время путешествий часто возникают проблемы с соблюдением определенного плана питания, например, диеты Whole30. Однако при условии надлежащего планирования и подготовки вы можете это делать даже в отпуске. Eatthis собрал 29 советов от экспертов, которые помогут вам не отставать от графика во время поездок.

Исследуйте магазины заранее

Перед поездкой изучите местные магазины здорового питания или супермаркеты в вашем пункте назначения и позвоните в отель, чтобы убедиться, что в вашем номере есть холодильник. Так вы можете покупать необходимые продукты для вашего рациона.

Упакуйте закуски, богатые белком

Заранее упакуйте вяленое мясо, вкрутую сваренные яйца, мясные палочки, куриную колбасу, деликатесную индейку или жареную курицу, чтобы перекусить в перерывах между приемами пищи. Это убережет вас от вредной пищи.

Дополняйте рацион орехами, семенами и фруктами

Купите пакеты с орехами, семенами и фруктами в киосках аэропорта или на заправках. Они служат отличным перекусом и богаты питательными веществами.

Приносите собственные закуски

Упакуйте отдельные порции миндаля и протеиновых батончиков для удобного и легкого перекуса. Так вы не будете чувствовать вину из-за того, что съели что-нибудь вредное.

Сосредоточьтесь на овощах и нежирных белках

Соблюдайте диету, богатую овощами и нежирными белками. Если вы планируете питаться в отеле, ищите овощные блюда без добавления заправок или масла.

Изучите местные сагазины

По прибытии прогуляйтесь, чтобы ознакомиться с соседними продуктовыми магазинами. Обязательно запаситесь водой, фруктами и овощами для перекуса в номере и в дороге.

Запаситесь приправами и специями

Возьмите с собой однопорционные заправки для салатов, кокосовую аминокислоту, миндальное и топленое масло. Это позволит улучшить вкус ваших блюд.

Нужна практика

Помните, что соблюдение принципов Whole30 при путешествиях улучшается с опытом. Поэтому не стоит разочаровываться, если с первого раза у вас не вышло.

Предварительно нарезанные фрукты и овощи

Подготовьте заранее нарезанные фрукты и овощи для легких перекусов и дополнений во время поездки. Также не забывайте о бутылках с замороженной водой, которые можно использовать для охлаждения.

Выбирайте легкие закуски вдумчиво

Выбирайте экологически чистые вяленые и целые фрукты, оливки и предварительно поделены на порции орехи и семена для быстрого перекуса без холодильника. Так вы получите только пользу от продуктов.

Адаптируйте план к реальной жизни

Следует понимать, что Whole30 не является устойчивым круглогодичным планом питания. Поэтому используйте отпуск как возможность изучить, как диета вписывается в ваш привычный распорядок дня.

Следуйте лучшему выбору напитков

Выбирайте газировку как альтернативу обычной воде, ведь она доступна почти в каждом магазине. А если вам захочется кофе, то лучше возьмите черный.

Воспользуйтесь услугами доставки еды

Если это возможно, закажите доставку замороженных блюд, соответствующих Whole30, в вашу гостиницу, или найдите местные службы или рестораны, предлагающие соответствующие варианты. Это упростит процесс приготовления.

Не будьте слишком строги к себе

Если вы случайно съели запрещенные продукты во время отпуска, помните, что одна ошибка – это не провал. Каждый прием пищи – это возможность вернуться на правильный путь.

Пусть еда будет простой

Во время отпусков ассортимент блюд огромен. Поэтому, чтобы упростить выбор пищи, старайтесь есть вареные яйца, цельные фрукты, сырые орехи, салаты из совместимых ингредиентов и сырые овощи.

Определите приоритетность завтрака

Начните свой день с питательного завтрака, ведь он предоставит вам энергию на целый день. Это может быть яичница с овощами или тосты с авокадо и красной рыбой.

Попробуйте сублимированные продукты

Сублимированные продукты предназначены для кемпинга или рюкзаков, можно легко приготовить с помощью горячей воды. Они идеально подходят для разогрева в микроволновке или на плите в гостиничном номере.

Используйте кулинарные книги Whole30

Если у вас есть доступ к кухне, обратитесь к кулинарным книгам Whole30 за идеями рецептов, например, яичные и овощные омлеты или простые блюда из картофеля фри. Так вы не будете долго думать, что приготовить.

Будьте ответственны

Хотя строгое соблюдение диеты может быть сложным во время отпуска, все же сосредоточьтесь на потреблении правильных продуктов. Это овощи, нежирные белки и фрукты как можно больше избегая ограниченных групп продуктов.

Не ешьте на ходу

Не ешьте во время прогулок, ведь уличная еда не пользуется. Лучше возьмите с собой ваш перекус или найдите хорошее заведение со здоровой пищей.

Стратегически планируйте остановки на обед

Найдите местные рестораны, предлагающие хороший выбор диетических блюд. Вы сможете поесть и вкусно, и без вреда здоровью.

Избегайте фастфудов

Выбирайте рестораны быстрой еды, позволяющие самим собрать себе еду или заменить продукты. Так вы сможете соблюдать диету без нарушений рациона.

Бронируйте столики на ужин

Планируйте заранее, просматривайте меню в Интернете и находите соответствующие заведения питания вблизи вашего дома, которые предлагают блюда, отвечающие вашим диетическим потребностям. Так вы потратите меньше времени на заказ и наслаждаетесь едой.

Выбирайте рестораны с блюдами на гриле

Ищите заведения, где предлагают блюда на гриле. Это может быть курица, рыба или стейк, и дополняйте их овощным гарниром или салатом.

Борьба с тягой к еде

Путешествия – это всегда стресс для организма, поэтому они могут сопровождаться сильным чувством голода, даже если вы поели совсем недавно. Лучше припасите небольшой перекус, такой как орехи или фрукты.

Приготовьте еду в аэропорт

Известно, что еда в аэропорту, особенно здоровая, очень дорогая. Поэтому лучше приготовьте заранее бутерброд с листьями салата, фруктами и т.п.

Помните об альтернативном выборе

Если вы не можете найти одобренные Whole30 варианты, ищите рестораны с альтернативными продуктами. Однако всегда убедитесь, что ингредиенты соответствуют рекомендациям этой диеты.

Пейте много воды

Во время путешествия очень важно поддерживать водный баланс. Поэтому обязательно пейте достаточное количество воды или несладкого чая, особенно в дороге.

Звоните в рестораны с утра

Обратитесь в рестораны утром. Так вы сможете узнать предложения в меню и потенциальные возможности размещения для людей, придерживающихся Whole30.

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