3 эффективных упражнения для укрепления ног: тренировка для женщин

С возрастом важно укреплять мышцы ног, ведь потеря мышечной массы может снизить силу и равновесие, повышая риск появления травм. Кроме того, подтянутые ноги выглядят эстетично и помогают поддерживать активный образ жизни.

А потому, регулярная физическая активность и специальные упражнения для ног помогут поддерживать тонус мышц и улучшить качество жизни. Какие тренировки подходит для этого и что может сделать ваши ноги сильнее, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания

Приседания — это отличное движение для укрепления ног и всего тела. Они прорабатывают квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и ядро, улучшая силу и подвижность. Чтобы выполнить, опускайтесь, пока бедра не будут параллельны к полу или чуть ниже и возвращайтесь вверх, нажимая на пятки. Не выпрямляйте колени до конца, чтобы избежать перенапряжения.

Становая тяга

Становая тяга включает в работу всю заднюю цепь, включая подколенные сухожилия, ягодицы и мышцы спины, и является одним из самых эффективных упражнений для всего тела. Выполняйте его с прямой спиной, держа штангу перед собой так, будто садитесь на стул. Во время подъема толкайте ноги в пол, держите корпус напряженным и вытягивайте бедра вперед. Для разнообразия попробуйте одностороннюю версию для коррекции мышечного дисбаланса.

Гребля

Гребля — это упражнение, которое активирует ноги на 60%. Оно включает полный диапазон движений, от сгибания до разгибания лодыжек, коленей и бедер. Такая динамика способствует смазке суставов и поддерживает их подвижность. Это полезно не только для тренировки, но и для общей мобильности тела.

