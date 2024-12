3 фактора потери жира на животе, которые улучшают здоровье сердца

Жир на животе может быть трудным для выведения, особенно когда он появляется перед новым сезоном или праздниками. Однако борьба с ним важна не только для улучшения внешнего вида, но и для здоровья.

Правильное питание и физические нагрузки помогут уменьшить этот жир и улучшить общее состояние здоровья, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Почему на это стоит обращать внимание, рассказали в Eat This, Not That.

Контроль сахара и предотвращение диабета

Уменьшение жира на животе может помочь контролировать уровень сахара в крови, что важно для профилактики и лечения диабета. Висцеральный жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и метаболических расстройств. Также он связан с повышенным риском рака молочной железы и проблемами с желчным пузырем. А потому, поэтому важно работать над снижением этого вида жира для улучшения здоровья.

Контроль артериального давления

Уменьшение жира на животе может помочь контролировать артериальное давление, что является важным для сердечно-сосудистого здоровья. Исследование показало, что увеличение объема талии повышает риск гипертонии, особенно у женщин и мужчин с абдоминальным жиром. Когда объем талии увеличивается на 5%, риск гипертонии у женщин возрастает на 28%, а у мужчин - на 34%. А потому, уменьшение жира на животе даже на 2,5% может снизить риск высокого давления на 19%.

Снижение метаболического синдрома

Плоский живот снижает риск метаболического синдрома, что может утроить вероятность сердечного приступа. Метаболический синдром сочетает несколько факторов, увеличивающих шансы на диабет 2 типа, сердечные заболевания или инсульт. Одним из главных факторов является избыточный жир на животе. Однако регулярные физические упражнения и здоровая диета могут помочь избежать этого риска.

