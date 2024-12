5 упражнений, которые быстро уменьшают жир на животе: советы для производительности в зале

Чтобы избавиться от жира на животе, стоит сосредоточиться на дефиците калорий, регулярных кардио и силовых тренировках. Попробуйте внедрять ежедневную активность и добавлять к тренировкам сложные упражнения, которые задействуют одновременно несколько мышечных групп, что помогает сжигать больше калорий и ускорять метаболизм.

В Eat This, Not That поделились эффективной программой тренировок, которая необходима для всего тела. Выполняйте эти силовые упражнения по 2-3 раза в неделю, чтобы получить желаемые формы как можно быстрее.

Тяга гантелей в наклоне

Станьте прямо, держа ноги на ширине плеч и наклоните туловище вперед на 45 градусов. Напрягите пресс, тяните гантели к бедрам, сжимая мышцы спины в конце движения. Выпрямляйте руки перед каждым повторением и сделайте по 3-4 подхода 8-10 раз.

Передние приседания с гантелями

Возьмите гантели, поднесите их к плечам и напрягите корпус. Приседайте, отводя бедра назад, пока бедра не станут параллельными полу. Поднимитесь через пятки, напрягая квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений.

Жим Арнольда

Возьмите гантели ладонями к себе и поднимите их над головой, разводя ладони и локти в стороны. В верхней точке напрягите плечи, а затем плавно опустите в исходное положение. Повторите движение 8-10 раз по 3-4 подхода.

Болгарский сплит-приседания

Поставьте заднюю ногу на скамью верхней частью ступни или носком. Сделайте шаг вперед на 60-90 см и контролируемо опуститесь, держа заднее колено согнутым. Оттолкнитесь передней пяткой, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу.

Качели с гирями

Расположите гирю примерно в 60 см от себя. Отведите бедра назад, держите грудь высоко, схватите ручку обеими руками, напрягите пресс и резко вытолкните бедра вперед, сжимая ягодицы. Поднимите гирю до уровня параллели с полом, держа ядро напряженным и контролируя каждый свой шаг. Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений, сохраняя технику и плавность движений.

