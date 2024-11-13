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Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
2,6 т.
Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Мышцы кора важны для стабильности и поддержки всего тела, помогая ходить, бегать и снижая риск боли в спине с возрастом. Чтобы укрепить пресс и достичь плоского живота, добавьте к тренировкам упражнения, которые направлены на улучшение баланса, гибкости и осанки, укрепляя "центральное звено" вашего тела.

Видео дня

Как увеличить эффективность тренировок для мышц кора, чтобы приблизить желаемые формы, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими упражнениями, чтобы растопить ненужный жир.

Подъем ног 

Повисните на перекладине с руками чуть шире плеч и ногами, не касающимися пола. Поднимите колени, пока бедра не станут параллельны полу, задержитесь на 1-2 секунды, а затем опустите ноги. На 10-м повторении задержите поднятые ноги на 10 секунд. Выполните упражнение в 3 подходах, постепенно увеличивая количество, пока не достигнете 10 подходов (по 10 повторений).

Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Подтягивание пресса в наклоне

Поднимите перевернутую скамью для сидения до самого высокого угла и зафиксируйте ноги в опорах. Лягте на скамью, вытянув руки перпендикулярно туловищу. Держа спину ровной, поднимите голову, шею и плечи на несколько сантиметров. Задержитесь в этом положении на 1-2 секунды и опуститесь. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Обратные скручивания для нижнего пресса

Лягте на спину на перевернутую скамью, держась руками за опоры для ног, направив локти вперед. Согните колени, так чтобы пятки касались ягодиц и медленно поднимайте ноги к груди. Задержитесь на 1-2 секунды, а затем опустите. Выполните 3 подхода по 12 повторений.

Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Скручивания в свободном стиле

Лягте на пол, согнув колени под углом 90 градусов, подняв ноги так, будто они лежат на скамье. Вытяните руки над головой и тянитесь вперед к пальцам ног. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская