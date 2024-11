Тренировки, которые приблизят вас к плоскому животу

Мышцы кора важны для стабильности и поддержки всего тела, помогая ходить, бегать и снижая риск боли в спине с возрастом. Чтобы укрепить пресс и достичь плоского живота, добавьте к тренировкам упражнения, которые направлены на улучшение баланса, гибкости и осанки, укрепляя "центральное звено" вашего тела.

Как увеличить эффективность тренировок для мышц кора, чтобы приблизить желаемые формы, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими упражнениями, чтобы растопить ненужный жир.

Подъем ног

Повисните на перекладине с руками чуть шире плеч и ногами, не касающимися пола. Поднимите колени, пока бедра не станут параллельны полу, задержитесь на 1-2 секунды, а затем опустите ноги. На 10-м повторении задержите поднятые ноги на 10 секунд. Выполните упражнение в 3 подходах, постепенно увеличивая количество, пока не достигнете 10 подходов (по 10 повторений).

Подтягивание пресса в наклоне

Поднимите перевернутую скамью для сидения до самого высокого угла и зафиксируйте ноги в опорах. Лягте на скамью, вытянув руки перпендикулярно туловищу. Держа спину ровной, поднимите голову, шею и плечи на несколько сантиметров. Задержитесь в этом положении на 1-2 секунды и опуститесь. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Обратные скручивания для нижнего пресса

Лягте на спину на перевернутую скамью, держась руками за опоры для ног, направив локти вперед. Согните колени, так чтобы пятки касались ягодиц и медленно поднимайте ноги к груди. Задержитесь на 1-2 секунды, а затем опустите. Выполните 3 подхода по 12 повторений.

Скручивания в свободном стиле

Лягте на пол, согнув колени под углом 90 градусов, подняв ноги так, будто они лежат на скамье. Вытяните руки над головой и тянитесь вперед к пальцам ног. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

