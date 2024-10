5 лучших упражнений 'планка' для снижения веса: как убрать 12 см на животе

Лишний жир на животе, особенно висцеральный, может привести к серьезным рискам для здоровья. А потому, если ваша тренировка для похудения не дает желаемого эффекта, обратите внимание на многочисленные упражнения для стабильности, которые выполняются в планке.

Они эффективнее наращивают мышцы, сжигают жир и улучшают ваши результаты в силовых тренировках. Как выполнять тренировки, приближающие к потере веса, рассказали в Eat This, Not That.

Планка с прикосновением

Попробуйте выполнить планку с касанием для уменьшения жира на животе. Для этого, начните с классического отжимания, широко расставив ноги. Затем дотянитесь одной рукой до противоположного пальца ноги, возвращаясь в планку с вытянутой рукой. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений для каждой стороны.

Планка домкраты

Для выполнения планки с домкратами примите положение отжимания, плотно соединив ноги. Выпрыгните ноги вширь, а затем поверните их назад, держа корпус напряженным, а спину прямой. Продолжайте движение, пока не завершите все повторения. Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Планка с отжиманием

Начните с позиции планки на предплечьях, напрягая мышцы корпуса. Сначала поднимите одну руку, а затем другую, переходя в положение для отжимания. Вернитесь в планку, чередуя руки для отжиманий. Выполните 3-4 подхода по 3-5 повторений для каждой руки.

Планка с плечами

Начните в положении отжиманий, держа плечи на одной линии с запястьями и поднятыми бедрами. Напрягите пресс и коснитесь противоположного плеча. Затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой. Во время выполнения упражнения держите ягодицы сжатыми, а спину прямой. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторений для каждой руки.

Планка с рычагом

Планка с длинным рычагом усложняет упражнение из-за расстояния между локтями. Для выполнения, удерживайте напряженное ядро и сожмите ягодицы. Всегда сохраняйте напряжение в прессе. Рекомендуется выполнить 3-4 подхода, держа планку 20-30 секунд.

