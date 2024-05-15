Как разнообразить и улучшить эффект от планки: советы и рекомендации 

Когда мы начинаем заниматься спортом, чтобы улучшить здоровье и свои результаты, мы начинаем с чего-то доступного. Планка — это упражнение, которое могут выполнить почти все, поэтому она является популярным элементом для большинства программ по похудению и поддержки спины.

Удерживая позицию над полом, вы контролируете собственный вес, привлекая мышцы рук, спины, ног и пресса. Как делать это упражнение интереснее и эффективнее, узнавали в OBOZ.UA.

Планка домкрат

Начните упражнение в положении упора с разведенными руками и кистями, опущенными под плечи. Выполняйте прыжки обеими ногами в разные стороны, задержитесь в положении "планка" и быстро сводите ноги назад, продолжая прыгать в комфортном темпе. Выполняйте упражнение в течение 10-20 секунд, постепенно увеличивая время до 1 минуты.

Планка Человек-паук

Начните с базового положения планки, с локтями под плечами и ногами на ширине бедер. Согните правую ногу и подведите правое колено к правому локтю, задержитесь на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите то же упражнение для левой стороны. Выполните около 10 повторений.

Обратная планка

Сначала нужно сесть на пол, выпрямив ноги перед собой, держа руки за спиной с ладонями на полу и разведенными пальцами. Поднимите бедра к потолку, создавая прямую линию от пяток до плеч, активируя руки и пресс. Удерживайтесь в этой позиции в течение 30 секунд, повторяя упражнение еще 3 раза.

Трехточечная планка

Встаньте так, чтобы ваши предплечья и пальцы ног касались земли, обеспечивая прямое положение тела. Поднимите левую ногу от земли и перенесите вес на правую ногу и оба предплечья. Держите позицию примерно 30 секунд и повторите упражнение с правой стороны.

Маршевая боковая планка

Начните с классической позиции планки. Перенесите вес на правую руку, ставя левую ногу спереди, а правую - сзади. Поднимите правое колено к груди, а затем левое. Повторите эту последовательность 10 раз. Затем выполните упражнение с противоположной стороны.

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