3 главные ошибки, которые вы можете делать, выполняя растяжку

Растяжка является важным элементом для поддержания здоровья, гибкости и силы мышц, а также для надлежащего функционирования суставов. Включите растяжку в свой ежедневный распорядок, чтобы избежать распространенных ошибок, которые могут повредить вашему прогрессу.

Однако обратите внимание на технику и постепенность, чтобы максимизировать эффективность растяжки. В Eat This, Not That поделились, каких распространенных ошибок следует избегать, чтобы достичь лучших результатов в своих тренировках.

Чрезмерное разгибание спины

Позы йоги не всегда подходят всем, а потому важно избегать чрезмерного растяжения, которое может быть опасным. Гибкость и мобильность варьируются у каждого из-за генетики и образа жизни, поэтому будьте осторожны при выполнении асан, таких как поза кобры. Не забывайте слушать свое тело, чтобы избежать риска появления травм.

Растяжение, что приводит к ощущению боли и дискомфорта

Помните, что хорошая растяжка не должна вызывать боль. Дышите глубоко во время растяжки, делая вдохи и выдохи в течение 5 секунд. Однако, если вам трудно дышать, вы не сможете расслабиться и не получите пользы от растяжки. Помните, что правильное дыхание помогает вашему телу эффективно растягивать мышцы.

Отсутствие растяжки

Растяжка во время тренировки важна, поэтому старайтесь включать ее в свою рутину. Во время разминки делайте динамические упражнения, сосредотачиваясь на плечах, бедрах, лодыжках и позвоночнике. После тренировки выделяйте время для статических растяжек, удерживая их 15-30 секунд, практикуя глубокое дыхание. Это поможет улучшить гибкость и обеспечит ощущение релаксации.

