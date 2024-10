6 ошибок, мешающих похудению: чего следует избегать во время тренировки

Как новичок, так и опытный спортсмен могут совершать ошибки, которые замедляют прогресс, а потому не стоит надеяться на успех в снижении веса, если не обращать внимания на свой распорядок дня и образ жизни. Важно проанализировать, что может мешать достижению результатов, а не просто ходить в спортзал без цели.

В Eat This, Not That поделились некоторыми факторами, которые могут влиять на ваши фитнес-цели. Пересмотрите свои тренировки и привычки, чтобы выявить проблемы и найти пути к успеху.

Употребляете слишком много белка

Потребление белка после тренировки важно для восстановления мышц, но не нужно превышать рекомендуемую норму. Для человека весом около 68 кг оптимальная порция составляет 20 граммов белка в течение получаса после тренировки, а женщинам весом около 54 кг хватит 12 граммов. Кроме того, учтите, что избыточный белок может превращаться в жир, а избыток аминокислот просто выводится из организма.

Мало двигаетесь

Посещение тренажерного зала один или два раза в неделю улучшает здоровье сердца. Однако, для потери веса важно иметь регулярный график тренировок. Попробуйте двигаться каждый день, отдавая предпочтение ходьбе или силовым тренировкам в течение 30 минут. В начале недели запланируйте свои тренировки, установите достижимые цели и вознаграждайте себя чем-то здоровым за достижение результатов.

Тренируетесь на пустой желудок

Тренировка натощак не является обязательным для сжигания жира, а потребление углеводов в течение часа после упражнения, может улучшить вашу производительность. Учтите, что углеводные закуски не только повышают эффективность тренировок, но и способствуют лучшему сжиганию жира. Помните, что именно сбалансированное питание поможет вам достичь лучших результатов в фитнесе.

Не тренируете мышцы

Хотя плохая тренировка лучше, чем никакая, но важно, чтобы ваша нагрузка имела интенсивность. Чтобы достичь желаемых результатов, вам нужно испытать свои мышцы, поднимая тяжелый вес, поскольку это поможет ускорить метаболизм и поддержать рост мышц. Старайтесь поднимать больше веса и повышать скорости или сопротивление в кардиотренировках, поскольку это может существенно увеличить сжигание калорий и помочь в снижении веса.

Ваш кардио план не работает

Восстановление и отдых так же важны, как и тренировки. Недостаток времени на отдых может привести к повышению уровня кортизола, что стимулирует аппетит и накопление жира, что затрудняет похудение. Варьируйте тренировки, чтобы не нагружать одни и те же мышцы каждый день, чередуйте силовые тренировки верхней и нижней частей тела или добавляйте более легкие занятия. Это поможет вашим мышцам восстановиться без нарушения графика тренировок.

Вы выполняете одну и ту же тренировку

Меняйте свои тренировки каждый месяц, чтобы избежать плато в похудении. Если вы привыкли к одним и тем же упражнениям, ваше тело адаптируется, а результаты остановятся. Поэтому, попробуйте разные занятия, например, бокс или новые комбинации упражнений с сопротивлением и кардио.

