Распространенные ошибки во время тренировки: чего следует избегать после 50 лет

Хотя ошибки - это нормальная часть жизни, однако некоторых из них, все же следует избегать, особенно, если вам больше 50 лет. Если вы поддерживаете активный стиль жизни и продолжаете выполнять тренировки несмотря на свой возраст, вам важно быть внимательными к своей технике, чтобы предотвратить травмы и не навредить своему здоровью.

Итак, какие распространенные ошибки вы можете допускать при выполнении физических упражнений в зрелом возрасте? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Не согреваетесь и не охлаждаетесь

Перед тренировкой важно включить не менее 5 минут на разминку, а также не забывать об охлаждении после физической активности. Это поможет уменьшить риск травм и боли, а также предотвратить серьезные проблемы, особенно с возрастом. Кроме того, это поддержит ваше здоровье и общее состояние в норме.

Игнорируете боль в суставах

Среди новичков или тех, кто пробует что-то новое, после физической активности может появиться ощущение боли в суставах или мышцах. Обратите внимание, что боль в суставах может свидетельствовать о травме или артрите, а потому следует быть осторожными. Таким образом, если ваши суставы вызывают дискомфорт, лучше обратиться к врачу или сертифицированному тренеру перед началом тренировок.

Забываете о меньших мышцах

Во время тренировки сосредоточьтесь на меньших стабилизирующих мышцах, которые часто игнорируются, ведь их слабость может привести к травмам. Включайте упражнения, прорабатывающие ягодицы, среднюю часть спины и поперечную мышцу живота. Ищите упражнения, основанные на терапии, вместо обычных физических, поскольку это поможет поддерживать вашу мышечную стабильность и предотвратить падения.

Тренируетесь чрезмерно

При достижении 50 лет ваши физические способности могут измениться, поэтому важно адаптировать свои тренировки к новым ограничениям. Сосредоточьтесь на типе и объеме активности, что соответствует вашим возможностям и старайтесь не перегружать себя. Помните, что восстановление после физических нагрузок занимает больше времени, а потому слушайте свое тело и продвигайтесь в собственном, комфортном темпе. Кроме того, избегайте сравнения с прошлым и сосредоточьтесь на прогрессе, который достигаете сейчас.

Забываете о необходимой растяжке

С возрастом мышцы, в частности икры, сгибатели бедер и широкие мышцы, могут становиться напряженными, что приводит к дисбалансу. Растяжка после тренировки является эффективным способом уменьшить мышечную боль и улучшить общее самочувствие. Уделяйте внимание только тем мышцам, которые действительно напряжены, чтобы избежать пустой траты времени, а также развивайте гибкость, чтобы поддерживать баланс в мышечной системе.

Игнорируете тренировки равновесия

Многие люди старше 50 лет сосредотачиваются только на силовых или базовых упражнениях, которые не улучшают координацию. Добавление упражнений на равновесие, таких как румынская становая тяга на одной ноге или выпады, может значительно снизить риск падений, укрепляя важные мышцы. Это не только полезно, но и эффективно.

