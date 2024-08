Упражнение, которое стоит выполнять после 50 лет: активность, улучшающая жизнеспособность

После 50 лет наше тело теряет мышечную массу, силу и стабильность, а потому для поддержания и улучшения формы важно продолжать выполнять физические нагрузки. Однако тренировки должны адаптироваться к изменениям в организме, сосредотачивая внимание на функциональных движениях, улучшая мобильность, стабильность и здоровье суставов.

Если вы находитесь в поиске лучшей тренировки для своего возраста, обратите внимание на турецкий подъем, который является отличным силовым упражнением для поддержания физической формы. Почему это упражнение рекомендуется выполнять после 50 лет, рассказали в Eat This, Not That.

Придает плечам стабильность

Турецкий подъем укрепляет плечи и улучшает их стабильность в движениях. Это особенно полезно для людей старше 50 лет, ведь помогает сохранять силу и здоровье в повседневных задачах.

Улучшает подвижность бедер

Такое упражнение улучшает подвижность и стабильность бедер благодаря широкому диапазону движений. Это особенно полезно, если в вашей повседневной жизни вы не используете такую амплитуду движений. Таким образом, регулярное выполнение турецких подъемов поможет вам стать более гибким и стабильным.

Укрепляет торс

Упражнение развивает силу корпуса, помогая стабилизироваться во время выполнения каждого шага. Оно поможет вам использовать мышцы кора для поддержания устойчивости и уверенности во время движений.

Развивает баланс и координацию

Если вы не были активными или не вели здоровый образ жизни, вполне возможно, у вас есть проблемы с балансом и координацией. Такое упражнение, требующее равновесия, поможет улучшить эти навыки.

Как выполнять "турецкий подъем"

Ложитесь на землю, держа гантели или гири правой рукой. Согните правую ногу так, чтобы ступня была на полу. Положите левую руку на пол на 45 градусов в сторону, а левую ногу вытяните. Поднимите гирю к потолку, нажимая на правую ногу, и выпрямите бедра. Затем вернитесь в положение для выпада с правой ногой позади и коленом на полу. Встаньте, держа вес над головой и вернитесь на землю в обратном порядке, не отрывая взгляда от гири.

