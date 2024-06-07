3 главных секрета, как дожить до 100 лет: мнение экспертов

Лучший рецепт здорового образа жизни – хорошее самочувствие. Несмотря на это сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются неотъемлемой частью долголетия. Однако кроме правильного питания и физических упражнений, что еще можно сделать, чтобы продлить продолжительность жизни?

Если вы искали собственный источник молодости, то знаете, о множестве так называемых "коротких путей". От количества сомнительных добавок к бесконечным книгам и стратегиям рассказывают немало советов для более долгой жизни. Издание eatthis.com подготовило советы, которые помогут прожить подольше.

Однако научная правда о человеческом долголетии состоит в том, что предстоит сложный путь, изучение этой темы. Тем не менее, существует множество актуальных исследований по этой теме – и некоторые из них довольно странны. В одном наблюдении, опубликованном в Журнале Американского колледжа кардиологии, сообщается, что виагра может продлить продолжительность жизни мужчин, выздоравливающих после сердечного приступа. Между тем, другое исследование показало, что риск смерти снижается на 5% на каждые дополнительные $50 000, заработанные в среднем возрасте.

Эти подходы не универсальны. К счастью, ученые знают несколько секретов, которые действительно помогут дожить до 100 лет.

Оставайтесь социально активными

Эксперты утверждают, что социальная активность может помочь людям прожить на 50% дольше. Другое исследование, опубликованное в Psychosomatic Medicine, сообщает, что наличие четырех или более хороших друзей может снизить риск ранней смерти на 200%.

В частности, в одном отчете, опубликованном в журнале Aging Clinical and Experimental Research, исследовалась группа из почти 300 долгожителей (людей старше 100 лет), проживающих в Новой Зеландии. Исследователи пришли к выводу, что активная социальная жизнь и отказ от сигарет – это два эффективных метода.

"Отказ от курения и социальные связи – лучшая инвестиция для успешного старения", – комментирует доцент и соавтор исследования Йорам Барак из Университета Отаго.

Еще одно исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, показало, что волонтерство и помощь другим – это также отличный способ прожить дольше. Авторы сообщают, что пожилые люди, которые занимаются волонтерством около двух часов в неделю, имеют значительно меньшую вероятность умереть.

Переезжайте в районы, где можно больше гулять

Наблюдение, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здоровья, сообщает, что выбор правильного района может оказать существенное влияние на то, чтобы дожить до 100 лет. На продолжительность жизни человека в значительной степени влияют его гены. Но специалисты утверждают, что жизнь в обществе способствует здоровому старению.

В общем, были названы три фактора, которые помогают жить дольше: активный образ жизни, разнообразный возрастной диапазон среди местных жителей и высокий социально-экономический статус.

Оставайтесь счастливыми

Доказано, что позитивный настрой творит чудеса: улучшает здоровье и продлевает жизнь. В одном из исследований, опубликованном в журнале Age and Aging, было проанализировано более 4 000 взрослых старше 60 лет, прежде чем заключить, что чем счастлив пожилой человек, тем больше вероятность, что он проживет дольше.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что даже небольшой рост счастья может оказаться полезным для долголетия пожилых людей", – объясняет старший автор исследования Рахул Малхотра.

У тех людей, которые были более оптимистично настроены, было гораздо меньше шансов умереть от таких причин, как инфаркт, инсульт и рак.

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