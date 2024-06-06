4 маленькие привычки, которые значительно улучшат ваше настроение

Многие люди замечают, что зимой настроение у них хуже, чем в другие времена года. В конце концов, вы имеете дело с более короткими днями и большей тьмой.

По словам эксперта, обратите внимание на маленькие повадки, которые поднимут вам настроение зимой. О них пишет издание eatthis.com.

Об этих полезных советах, рассказывает Майк Болл, доктор медицины, философии, медицинских наук и сертифицированный тренер. Он объяснил, что у некоторых людей развивается сезонное аффективное расстройство – тип депрессии, который связан с изменением времен года и может быть вызван уменьшением солнечного света.

Делайте физические упражнения каждый день

Физические упражнения – это ключ к хорошему самочувствию. Занимаясь физическими упражнениями, вы увеличите приток крови к мозгу, что положительно повлияет на ваше настроение в любое время года.

Доктор Болл отмечает: "Даже просто добавление 10 минут физических упражнений в день может иметь положительный эффект. К примеру, вы можете разработать для себя 10-минутную утреннюю зарядку, которую будете делать каждый день, когда просыпаетесь. Вы сами решаете, что именно включить в свою рутину, но некоторые легкие упражнения, которые можно делать в спальне и не требующие специального оборудования, включают отжим, приседания, выпады, прыжки на скакалке".

Будьте социально интерактивны

Еще одна важная вещь, которую стоит попытаться сделать, – это спланировать социальное взаимодействие, которое также оказывает чрезвычайно положительное влияние на ваше настроение.

Доктор Болл советует: "Одна простая вещь, которую вы можете сделать – запланировать телефонный звонок с другом раз в день для 15-минутного разговора".

Выделите время для осознанных упражнений

Быть активным и социальным – это отлично, но также важно включить осознанность в свой распорядок дня. Вам обязательно следует ознакомиться с широким спектром приложений, предлагающих упражнения на осознанность. Это отличная активность, ведь вы можете уделять ей столько времени, сколько сможете каждый день.

"Например, чтобы повторить 10-минутную утреннюю тренировку, вы можете сделать 10-минутную вечернюю медитацию прямо перед сном. Если на вас влияет сезонное аффективное расстройство, выйдите на улицу на солнечный свет или включите лайт-бокс в помещении, чтобы поднять настроение. Приблизительно 30 минут дополнительного света, желательно утром, могут быть эффективными для поддержания бодрого настроения", - рекомендует доктор Болл.

Добавьте в свой день новые закуски

Открытие новых, здоровых вариантов перекусов может сделать каждый день более ярким и повысить общий настрой.

По словам доктора Бола, это может помочь по нескольким причинам: во-первых, разнообразная и питательная диета сама по себе важна для оптимизации психического здоровья. А если вы преследуете цель открыть для себя что-то новое, полезное и здоровое, то это отлично для вашего здоровья.

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