3 привычки, существенно снижающие риски развития рака: о чем говорит наука

Риск развития рака зависит от генетических факторов, образа жизни и окружающей среды. Однако, здоровые привычки, такие как правильное питание, физическая активность и избегание вредных факторов для вашего здоровья, могут помочь снизить этот риск.

Исследователи подтверждают, что эти 3 простые привычки, которые реально интегрировать в привычную жизнь, способны снизить риск рака на 61%. Как это работает и какие выводы сделали в исследовании, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Frontiers of Aging, сочетание физических упражнений с приемом омега-3 и витамина D, может снизить риск развития агрессивного рака на 61%. В этом исследовании приняли участие 2157 человек старше 70 лет из нескольких европейских стран, которые в течение 3 лет получали омега-3, витамин D3 и выполняли домашние силовые упражнения.

Экспериментальное лечение проводили в разных группах для определения эффективных методов снижения риска инвазивного рака, охватывающего области здоровых тканей за пределами начального участка поражения. Исследование показало, что сочетание омега-3, витамина D3 и физических упражнений может снизить риск рака на 61%. Однако, для максимального эффекта важно регулярно поддерживать эти 3 привычки.

Это первое исследование, которое сочетает 3 профилактические меры для снижения вероятности развития агрессивных видов рака. Кроме того, исследователи сосредоточились на новых подходах, не учитывая привычные факторы, как солнечное излучение и курение. Хотя это исследование требует дальнейших подтверждений, оно может быть полезным для профилактики рака и дает более широкий взгляд на профилактику онкологических заболеваний.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты влияют на развитие рака простаты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.