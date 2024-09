3 простые упражнения, сжигающие жир на бедрах. Видео

Чтобы уменьшить жир на внешней части бедер, сосредоточьтесь на выполнении правильной фитнес-программы и не забывайте о важности здорового питания. Включайте в рацион фрукты, овощи, орехи и семена, а также выполняйте простые упражнения для подтягивания этого участка тела.

В Eat This, Not That! предлагают ознакомиться с некоторыми упражнениями, которые вы можете выполнять даже дома. Это поможет вам снизить жир в нижней части тела и улучшить вашу физическую форму.

Толчок бедром одной ногой с удержанием

Используйте небольшой набор отягощений для тяги на одной ноге. Выполняйте по 20 повторений на каждую ногу, используя диван для поддержки спины. Держите отягощение над бедрами и поднимайте одну ногу за раз, оставляя другую на полу. После 20 повторений на каждую ногу, задержитесь в позиции махов бедрами на 30 секунд.

Подъем одной ноги с отягощением

Подъемы одной ноги с отягощением активируют малую ягодичную мышцу, расположенную под средней ягодичной мышцей. Проработка обеих мышц поможет улучшить тонус и форму ягодиц. Для выполнения упражнения держите вес сбоку ноги и поднимайте ее в сторону, контролируя движение. Выполните по 15 повторений на каждую ногу.

Приседания с отягощением и поворотом

