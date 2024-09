Ешьте это, чтобы начать терять жир: советы для эффективного похудения

Пожалуй, все знают, что для эффективного похудения важно добавить в свою рутину больше физической активности и выбирать продукты, способствующие сжиганию жира. Хотя рекомендации по питанию меняются часто, но мы следим за последними исследованиями, чтобы дать вам самую актуальную информацию.

Если вы хотите начать с собственного рациона и узнать некоторые пищевые уловки, способствующие похудению, предлагаем ознакомиться с советами от Eat This, Not That. Этот научно обоснованный план питания поможет вам добиться стройной фигуры и улучшить общее самочувствие.

Завтрак

Для здорового завтрака попробуйте цельнозерновой тост с кокосовым маслом и яйцом, или овощной омлет. По сравнению с переработанными углеводами, цельнозерновые продукты уменьшают накопление жира на животе, а кокосовое масло способствует похудению и уменьшению жира благодаря лауриновой кислоте, которая легко превращается в энергию. Кроме того, яйца богаты холином, что в сочетании с овощами дополняют этот питательный завтрак.

Утренний перекус

Чтобы не чувствовать голод до обеда, попробуйте съесть грейпфрут. Он на 90% состоит из воды и очень сытный. Кроме того, он также содержит фитохимические вещества, помогающие сжигать жир. Во время исследований, во время которых люди ели грейпфруты в течение шести недель, участники эксперимента теряли в объеме талии, а потому этот отличный вариант для тех, кто желает избежать вредных перекусов.

Обед

Приготовьте салат с курицей-гриль, шпинатом, ягодами и киноа, заправленный маслом авокадо. Киноа принесет пользу, как цельнозерновой продукт, ягоды помогут сжигать жир, а шпинат уменьшит аппетит. Кроме того, курица добавляет белок, который поддерживает насыщение и метаболизм, а масло авокадо снижает холестерин и помогает предотвратить вздутие живота.

Также, попробуйте сделать винегрет с маслом авокадо. Для этого смешайте полторы столовые ложки масла с чайной ложкой тертого сыра романо, измельченным зубчиком чеснока, соком половины лимона, солью и перцем. Это быстрая и вкусная заправка для салатов.

Послеобеденный перекус после обеда

Вместо вредного перекуса, лучше съешьте четверть стакана миндаля. Исследования показали, что потребление орехов вместе с низкокалорийной диетой помогает снижать вес эффективнее, чем сложные углеводы и сафлоровое масло. Известно, что те, кто ел орехи, уменьшили вес и ИМТ на 62% больше тех, кто этого не делал уже через 24 недели. Также, вы можете выпить зеленого чая, который помогает поддерживать уровень сахара в крови и сжигать жир на животе.

Ужин

Дикий лосось с пассерованными брокколи и гречкой - это отличный выбор для уменьшения воспаления и поддержания здорового обмена веществ. В этом блюде гречка обеспечит порцию цельного зерна, а лосось поможет сжигать больше калорий. Брокколи содержит сульфорафан, который повышает тестостерон и уменьшает накопление жира. Вы можете приготовить брокколи на пару и обжарить с оливковым маслом и специями для наилучшего результата.

Десерт

Темный шоколад, благодаря содержанию флавоноидов, может снижать уровень сахара в крови, улучшать здоровье сердца и помогать выведению жира. Однако, чтобы избежать набора веса, потребляйте его в пределах одной порции в день. Включайте шоколад в сбалансированную диету, богатую фруктами, овощами и цельными зернами. Заменяя темным шоколадом менее здоровые лакомства, вы будете эффективно поддерживать общее здоровье.

