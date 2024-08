Суперпродукты для похудения, которые удивляют: что можно добавить в рацион

Суперпродукты, такие, как киноа, ягоды и авокадо, способствуют похудению благодаря высокому содержанию клетчатки, которая обеспечивает длительное чувство сытости. Они также богаты антиоксидантами и микроэлементами, поддерживающими обмен веществ и общее здоровье.

Кроме того, такая полезная пища помогает снизить уровень воспаления, что может способствовать более эффективному сжиганию жира. Какие еще суперпродукты, способные помогать в похудении известны человечеству, однако вы могли о них не знать, рассказали в Eat This, Not That.

Грибы, подвергшиеся воздействию ультрафиолета

Витамин D улучшает настроение и поддерживает иммунную систему, но его основные источники именно животного происхождения. Для вегетарианцев, желающих получить естественный источник витамина D подходят грибы, обработанные ультрафиолетом, или грибной порошок, который можно добавить в смузи. Однако, если грибы вам не по вкусу, можно использовать добавки с витамином D.

Амарант

Амарант, камут, полба и гречка являются полезными альтернативами киноа, ведь эти культуры содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины группы В. Они хорошо способствуют пищеварению и могут заменить утреннюю овсянку, которая не всем по вкусу.

Мака

Мака - это перуанское растение, которое похоже на репу и богато аминокислотами, фитонутриентами, витаминами и минералами. Она поддерживает работу надпочечников, что может повысить энергию и уменьшить стресс. Порошок маки найти легче растения, а потому вы можете добавить его в рацион.

Салатная горчица и зелень капусты

Горчица и салатная зелень - это отличные источники витамина С и калия. Они разнообразят рацион, особенно если вам надоели капустные салаты. Попробуйте добавлять их в смузи или заменять другими овощами.

Корнеплоды

Соленый картофель и корнеплоды, такие как пастернак, репа и брюква, содержат много фолатов, витаминов А и С. Кроме того, исследования показали, что корнеплоды, в частности свёкла, улучшает приток крови к мозгу. Добавьте их в свой рацион для пользы и разнообразия.

Саша Инчи

Сача Инчи имеет больше всего жирных кислот омега-3 среди всех семян, которые известны на планете. Их можно есть целыми или использовать масло из них.

Лукума

Этот тропический фрукт имеет низкий гликемический индекс и является отличным источником антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Он также богат бета-каротином, который обладает мощными антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Каму-Каму

Каму-каму, или мирциария сомнительная - это тропический фрукт, который можно найти в форме порошка, что является отличным источником витамина С, каротиноидов и антоцианов. Эти компоненты помогают в профилактике заболеваний. Добавьте каму-каму в ваши утренние смузи для повышения их пользы.

Реликвиальные яблоки

Это новые сорта органических яблок вместо привычных "Гренни Смит" и "Гала". Их выращивают в течение многих поколений без изменений в генетике. Они отличаются от современных коммерческих сортов своим разнообразием вкусов, текстур и цветов. Однако, они могут стоить дороже, из-за их органического способа выращивания.

Пичуберри

Пичуберия является еще одним растительным источником витамина D, благодаря витаминолидам, которые могут замедлять рост раковых клеток и снижать воспаление. Включение этого продукта в рацион может принести дополнительные пользы для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о пользе киноа и его преимуществах для организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.