Киноа – суперфуд на каждый день: преимущества и польза
Если вам надоело употреблять рис или гречку и вам хочется добавить разнообразия в рацион, попробуйте приготовить киноа. Этот питательный гарнир является разновидностью каш из цельного зерна, которое похоже на птитим и готовят, как альтернативу белому рису.
Киноа содержит много питательных веществ и является неизменным источником белка для вегетарианцев. Что делает этот продукт таким популярным и какую пользу из него можно выжать для себя, узнавали в OBOZ.UA.
Не содержит глютена
Для людей чувствительных к глютену и целиакии, киноа является отличной альтернативой. Об этом свидетельствует результат исследования с участием 19 человек, которое длилось 6 недель. Тогда лица, страдающие целиакией, ежедневно употребляли по 50 граммов киноа. Этот продукт не показал негативного эффекта, а потому был признан пригодным к рациону.
Содержит много аминокислот
Необходимый человеку белок состоит из 9 аминокислот, которые не вырабатываются организмом и должны поступать в него извне. В частности, именно киноа может удовлетворить потребность в лизине, незаменимой аминокислоте, которой не хватает в большинстве злаков.
Является источником клетчатки
Клетчатка снижает риск высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления. Рацион, содержащий киноа помогают поддерживать здоровый вес тела, уменьшают общее потребление пищи, а также улучшает пищеварительную систему.
Имеет железо в составе
Железо необходимо для улучшения метаболизма, тканей и мышц, а его дефицит может привести к анемии. Железо также является важным компонентом гемоглобина, который переносит кислород в крови и способствует здоровому функционированию клеток. В одном стакане киноа есть около 34,5% рекомендуемой нормы потребления железа для мужчин и 15,33% для женщин.
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