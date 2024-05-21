3 простых шага, как избавиться от перхоти на бороде

Лупа на бороде – настоящая неприятность, которая может возникнуть из-за раздражения и сухости кожи на лице. Если вы не так давно заметили эту проблему, News Bytes поделился рекомендациями, как ее решить.

Шаг 1: Расчесывайте бороду

Расчесывание играет решающую роль в удалении отмерших клеток кожи. Подумайте о том, чтобы купить щетку для бороды с мягкой щетиной. Это помогает смягчить и ухаживать за ней, однако не следует расчесывать слишком интенсивно, поскольку это может усилить перхоть.

Шаг 2: Регулярно мойте бороду специальным шампунем.

Используйте лечебный шампунь, специально разработанный для борьбы с перхотью на бороде. Ищите средства, содержащие такие ингредиенты, как каменноугольная смола, масло чайного дерева или сульфид селена.

Шаг 3: Увлажняйте бороду

Поддерживать бороду хорошо увлажненной очень важно. После очищения бороды шампунем сразу же нанесите качественное масло или крем.

Дополнительный совет: обратитесь за профессиональной помощью

Если вы попробовали все вышеприведенные шаги, но все равно страдаете от постоянной перхоти на бороде – проконсультируйтесь с дерматологом. Он поможет определить основную причину и назначит соответствующее лечение.

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