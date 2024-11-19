3 простых способа сжигать калории без тренировок: советы фитнес-тренера

Если вы хотите улучшить свою физическую форму, но при этом совсем не любите тренажерный зал – есть несколько быстрых способов активно двигаться и сжигать калории, не выполняя традиционные упражнения. Подготовьтесь к занятиям, которые хоть и не считаются классическими тренировками, однако доставят вам удовольствие и помогут оставаться активными.

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Издание eatthis.com пообщалось с тренером Викторией Брейди. Она поделилась тремя интересными способами, как эффективно сжигать калории и получать от этого удовольствие!

Танцы

Виктория советует больше двигаться, чтобы активизировать тело и сжигать лишние калории, и танцы – это отличный способ сделать это. "В среднем, за час танцев можно сжечь много калорий", – говорит Брейди. Лучше всего то, что для этого не требуется никакого специального оборудования или абонемента в спортзал. Только отличная музыка и немного свободного пространства – все, что вам нужно для хорошего настроения!

Посетите батутный парк или прыгайте дома

Веселитесь вместе с детьми в крытом батутном парке – это не только интересный досуг, но и отличная возможность для взрослых активно двигаться. Прыжки на батуте помогут сжечь значительное количество калорий, ускорить метаболизм и укрепить мышцы, при этом вы даже не почувствуете, что "тренируетесь".

А еще можно записаться на специальные тренировки на батуте, которые помогают подтянуть тело или даже приобрести собственный батут для домашних занятий, транслируя видеоуроки.

Садоводство и уход за газоном

Если вы любите ухаживать за своим садом, вот отличная новость: это не только доставляет эстетическое удовольствие, но и сжигает калории. Виктория объясняет, что садоводство часто недооценивают как вид физической активности, но оно заслуживает внимания. Кроме того, работа во дворе позволяет сочетать полезное с приятным, помогая достигать фитнес-целей.

"Высадка цветов или кошения газона могут обеспечить такое же сжигание калорий, как и часовая прогулка на беговой дорожке или 20-минутное интенсивное кардио ВIIT", – отмечает Брейди.

Сжигание калорий не обязательно должно быть скучным! Используйте эти идеи для активного досуга, который не только доставляет удовольствие, но и пользу вашему здоровью.

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