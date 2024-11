3 реальных признака, свидетельствующих о переедании

Если вы привыкли чаще лакомиться комфортной едой, возможно вам стоит переосмыслить свои перекусы, особенно если вы работаете из дома. Кроме того, если вы получаете больше калорий, чем вам нужно, вы можете чувствовать переедание или отсутствие энергии, что свидетельствует об употреблении "пустых" калорий, которые не стимулируют работу метаболизма.

Таким образом, вместо того чтобы фокусироваться только на количестве калорий, обратите внимание на их качество, употребляя в рационе растительную пищу, вместо чипсов или сладостей. Что свидетельствует о переедании и как помочь телу работать эффективнее, поддерживая тонус, рассказали в Eat This, Not That.

Медленный и стойкий набор веса

Если вес постоянно растет, вы, вероятно, едите слишком много или предпочитаете большие порции. Попытайтесь записывать, что и когда вы едите, чтобы лучше понять свой рацион. Обратите внимание на частые перекусы и размеры порций.

Вы постоянно думаете о еде

Физический голод ощущается постепенно и исчезает после еды. Эмоциональный голод возникает внезапно и часто не связан с голодом. Если вы часто думаете о еде или тянетесь к холодильнику, возможно, это эмоциональная потребность, поэтому попробуйте исследовать другие способы самоуспокоения, чтобы не переедать.

Вы не испытываете удовольствия

Чувство сытости и удовольствие от еды – это разные вещи. Чтобы испытывать удовольствие, включайте в каждый прием пищи питательные продукты, которые вам нравятся. Это должны быть сложные углеводы, овощи, белки и полезные жиры. Кроме того, вы должны получать минимум 30 граммов клетчатки в день. Такая пища поможет избежать переедания и вредных перекусов.

