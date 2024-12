30 дней без кофе: преимущества и свойства зеленого чая

Зеленый чай может быть отличным вариантом для тех, кто стремится взбодриться без кофе, поскольку этот напиток заряжает энергией и создает атмосферу покоя. Попробуйте заменить привычный кофе или черный чай на зеленый хотя бы на один месяц, выпивая чашку утром и днем до 13:00.

Почему зеленый чай стоит внимания и какую пользу может оказать организму, рассказали в Eat This, Not That. Исследуйте новые вкусы и попробуйте добавить в привычный рацион зеленый чай, который может стать вашим полезным ритуалом.

Уменьшение тревожности

Если у вас кофе вызывает тревожность и нервозность, попробуйте заменить его на зеленый чай. Он содержит меньше кофеина: около 30-50 мг на чашку (240 мл) против 80-100 мг в кофе, что может сделать ваше утро более спокойным. Однако из-за этого энергии может быть не достаточно, а потому стоит увеличить количество напитка до 2-3 чашек в день. Пить зеленый чай следует три раза в день: 2 чашки утром и 1 днем.

Кроме того, кофеин в зеленом чае достаточен для поддержания бодрости и стимулирования метаболизма, но его воздействие на организм более мягкое. Этот напиток также помогает повысить уровень дофамина и норадреналина, что способствует лучшей концентрации.

Улучшение когнитивных способностей

L-теанин, который есть в зеленом чае, поможет улучшить концентрацию, снизить нервозность и повысить настроение. Такой напиток может уменьшить "мозговой туман" и обеспечить более устойчивую ясность мыслей. Исследования также свидетельствуют о его потенциальной способности защищать от когнитивных нарушений, в частности, болезни Альцгеймера.

Польза для желудка

Если у вас проблемы с желудком, стоит избегать триггерной пищи и напитков, таких как кофе, отдавая предпочтение успокаивающим напиткам. Зеленый чай содержит полифенолы и катехины, что являются мощными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс, поддерживая здоровье кишечника. Употребление такого чая во время еды может помочь облегчить симптомы и снизить риск хронических проблем.

Контроль веса

Зеленый чай может ускорить метаболизм и сжигание жира благодаря кофеину и катехинам, особенно EGCG. Он помогает организму более эффективно использовать жир в качестве источника энергии. Кроме того, некоторые исследования показывают, что зеленый чай способствует уменьшению жира в области живота, а потому это полезное дополнение к сбалансированному питанию и активному образу жизни.

