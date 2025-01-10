30 минут до идеальной формы: эффективная домашняя тренировка для всего тела

Эта тренировка для всего тела позволит вам быстро добиться результатов, укрепляя мышцы и сжигая калории. Все что вам нужно – набор гантелей и 30 минут вашего времени.

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Программа сочетает эффективные упражнения, активирующие основные мышечные группы, повышая интенсивность тренировок и обеспечивая максимальный эффект. Тренируйтесь трижды в неделю, и вы увидите, как ваше тело меняется, приобретая силу и выносливость, пишет eatthis.com.

Вместо того чтобы считать повторы, выполняйте каждое упражнение максимально интенсивно в течение 30 секунд, после чего сделайте 15 секунд отдыха и переходите к следующему упражнению. После завершения одного круга отдохните 2 минуты и повторите еще два раза.

Становая тяга гантелей на прямых ногах

Встаньте, поставив ноги на ширину бедер, слегка согнув колени, держа пару гантелей перед бедрами. Туловище держите прямо, руки с гантелями свисают вниз. Не двигая ногами, согните туловище в бедрах, пока спина не станет почти параллельной полу. Пауза затем вернитесь в исходное положение, держа гантели близко к телу.

Ряды в отжиме

Возьмите пару шестигранных гантелей и примите позицию для отжима. Поддерживая корпус в стабильном положении, поднимайте правую гантель к груди, затем опустите ее. Смещайте вес на левую руку и повторите для левой гантели. Продолжайте чередовать упражнение в течение 30 секунд.

Передние приседания с гантелями

Держите пару гантелей на уровне плеч, ладонями друг к другу. Сохраняйте тело максимально вертикальным, опускайтесь в приседания, отводя бедра назад и сгибая колени. После паузы поднимитесь назад, сжимая ягодичные мышцы.

Жим гантелей

Держите гантели на уровне плеч, ладонями друг к другу, затем быстро поднимите гантели к потолку, используя силу ног для подъема. Пауза, затем возвращайте гантели в исходное положение.

Высокая тяга гантелей

Держите гантели перед бедрами, согнув колени, затем подтяните гантели к плечам, держа спину прямой. Резко поднимите гантели к плечам, а затем вернитесь в исходное положение.

Альпинист

Примите позу для отжиманий, затем поочередно подтяните колено к противоположному локтю. Держите спину прямой и продолжайте чередовать движения.

Переменный скачок

Опуститесь в позу для выпада, затем прыгните и измените позицию ног в воздухе, приземляясь правой ногой вперед.

T-отжим

Выполните отжим, а затем поднимите одну руку, поворачивая туловище до образования буквы "Т". Повернитесь в исходное положение и повторите для другой руки.

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